Oltra, sobre la investidura: "Si no se aprueba en junio, en septiembre se puede aprobar las asignaturas pendientes"

VALÈNCIA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha asegurado que el Consell está "esperanzado" con que PSOE y Unidas Podemos logren alcanzar un pacto para que salga adelante la investidura del presidente del Gobierno en funciones y candidato socialista, Pedro Sánchez. "No es una buena noticia que no haya salido adelante, pero somos un gobierno esperanzado. Si no se ha aprobado en junio, en septiembre se pueden aprobar las asignaturas que han quedado pendientes", ha expresado en este sentido.

Así se ha pronunciado la portavoz del Gobierno valenciano este viernes en la rueda de prensa posterior a la reunión del pleno del Consell y al ser preguntada por su valoración sobre el fracaso en la investidura de Pedro Sánchez de este pasado jueves y los posibles perjuicios que la falta de gobierno pueda ocasionar a la Generalitat.

La también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas ha apuntado que, desde un punto de vista de una valoración institucional, "no es una buena noticia que no haya Gobierno de España, porque para las relaciones habituales y las políticas que tenemos que poner en marcha es obvio que hace falta un Gobierno de España".

Asimismo, ha puesto en valor "la fórmula botánica" --en referencia al 'Acord del Botànic', por el que en una primera legislatura gobernaron en la Comunitat Valenciana PSPV y Compromís con el apoyo externo de Podem y en esta segunda legislatura, con la formación morada ya en el Ejecutivo-- y ha explicado que son "un gobierno de coalicion donde los socios comparten las áreas de gobierno" y, por tanto, "no hay tres gobiernos sino uno".

Se produjeron, ha continuado, "unas negociaciones que algunos dijeron que eran muy largas, pero que en tres semanas se hizo". Así, ha subrayado que en el caso de las negociaciones para la consecución del 'Acord del Botànic', "primero fue el qué, después el cómo y después el quién" y fueron "unas negociaciones mirándonos a los ojos, con lealtad, que después hace que los gobiernos funcionen". Por todo ello, ha valorado que "sería deseable que se pudiera exportar (esta fórmula) al Gobierno de España".

INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

En cuanto al posible perjuicio que la falta de Gobierno central pueda generar al Ejecutivo autonómico, Oltra ha señalado que la Generalitat necesita "unos presupuestos donde las inversiones se adapten al Estatuto de Autonomía" y en los que se incremente la dotación del Estado a las personas en situación de dependencia. "No es una buena noticia que no haya salido adelante, pero somos un gobierno esperanzado. Si no se ha aprobado en junio, en septiembre se pueden aprobar las asignaturas que han quedado pendientes", ha apuntado a este respecto.

Ha reivindicado también que la Comunitat Valenciana tiene la "necesidad de una financiación justa". "Todos los partidos, universidades, empresarios y sindicatos estamos de acuerdo. Que haya mientras tanto soluciones a un problema que tenemos los valencianos, que han reconocido los gobiernos de España, tanto el exministro de Hacienda (Cristóbal) Montoro como la ministra del ramo en funciones (María Jesús) Montero, que nuestra financiación no se ajusta a los parámetros constitucionales. Se trata de que los que estamos maltratados tengamos una mejor financiación. Vamos a seguir poniéndolo en el mapa político español", ha zanjado.