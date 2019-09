2 de septiembre de 2019

Oltra no ve "excusa" para que el Gobierno no dé a la Comunitat las entregas a cuenta y aboga por convocar el CPFF

VALÈNCIA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha reivindicado este lunes que "no hay excusa" para que el Gobierno de España en funciones "libere ya el dinero" que le toca a la Comunitat Valenciana de las entregas a cuenta correspondientes a 2018. Si estas cantidades llegaran, "quizá no haría falta hacer ajustes", ha apuntado.

Oltra, que se reunirá este martes con el conseller de Hacienda, Vicent Soler, para abordar la situación presupuestaria del nuevo curso político, ha explicado en una entrevista a la Cadena SER, recogida por Europa Press, que primero escuchará la propuesta del conseller pero habrá que "ver es cuál es la causa de estos ajustes que se plantean o de esta propuesta" y "si la causa está en que el Gobierno de España no está haciendo frente a la financiación de las CCAA".

En este sentido, ha instado al Ejecutivo central a "que libere ya el dinero que corresponde a 2018", un ejercicio en el que además, "la cantidad recaudada de impuestos fue mucho mayor que la previsión que se había hecho. En el caso de la Comunitat Valenciana, solo en IRPF de 2018 se recaudaron 1.000 millones más de lo que estaba presupuestado y ese dinero tiene que revertir a las CCAA en alguna parte", ha subrayado.

Así, "si esos 450 millones --de las entregas a cuenta a la Comunitat Valenciana-- que nos corresponden del 2018 llegaran, quizá no haría falta hacer ajustes", ha argumentado.

Según Oltra, "cada uno tiene que cumplir su papel y el del Gobierno de España es que se cumpla el mandato constitucional de que las CCAA tengamos suficiencia financiera" para atender los servicios básicos. "No hay excusa, no se puede decir que un gobierno en funciones no puede hacer frente a algo que es tan de interés general como son la educación, la sanidad y los servicios sociales, tres patas del estado del bienestar", ha remarcado.

"ELEVAR EL TONO" Y CONVOCAR EL CPFF

En todo caso, en lugar de emprender la vía judicial como ha anunciado la Generalitat de Cataluña, la vicepresidenta del Gobierno valenciano ha abogado por "agotar la vía política". "Aquí antes de ponerse colorao hay que ponerse cien veces amarillos". Eso sí, cree que "hay que elevar el tono desde el Gobierno valenciano" a la hora de reivindicar: "Lo mismo que valía para Montoro vale para Montero", ha dicho en alusión al exministro de Hacienda y la actual titular en el cargo.

Asimismo, ha subrayado la necesidad de que se reúna el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). "No hay ninguna razón para que no se reúna porque el Gobierno esté en funciones y no se ha reunido en todo 2019 cuando la ley dice que tiene que reunirse dos veces al año, y desde agosto del año pasado no se reúne", ha lamentado.

Oltra se ha mostrado "convencida" de que si ese CPFF se reúne y se llega a un acuerdo y el Gobierno hace esas transferencias nadie lo recurriría porque "todas las CCAA estamos ahora mismo con el agua al cuello" y "si todas las CCAA del signo político que sean vamos a estar de acuerdo ya no hay capacidad para recurrir porque sería ir contra los propios actos", ha argumentado.

Por otra parte, preguntada sobre las "tensiones" en veraniegas con el Gobierno, la también coportavoz de Compromís ha defendido la "vía de los valencianos y valencianas" y ha señalado que de cara a un acuerdo de investidura con Sánchez su formación ha puesto encima de la mesa asuntos como "garantizar la suficiencia del agua de las comarcas del sur, que se cumpla el memorándum del Tajo-Segura, la necesidad de infraestructuras como la conexión entre el Aeropuerto del Altet con Alicante y Elche, el túnel pasante de València o las cercanías de Castellón" y cree "es la postura que hemos de adoptar como Gobierno".

EL PUERTO, "CONDICIONADO" A LA SOSTENIBILIDAD

Por otra parte, preguntada por "quién manda" en las políticas 'verdes', Oltra ha explicado que "las políticas de lucha contra la emergencia climática y la sostenibilidad es absolutamente transversal" y todos los departamentos y todas las personas tienen que ponerse el 'chip' de que "la sostenibilidad ambiental es de emergencia, política y moral".

Además, ha señalado que esta sostenibilidad "tiene que condicionar" la futura terminal norte del Puerto de Valencia. Según Oltra, "los puertos no pueden crecer de espaldas a las ciudades, su actividad tiene que tener un impacto positivo en la ciudad, no pueden ser reinos de taifas sin conexión con la ciudad".

En este sentido, ha sostenido que el puerto de Valencia "tiene un impacto ambiental importante en la ciudad y ese impacto ambiental negativo tiene que paliarse y hay que conseguir que el puerto tenga impacto positivo de reversión de esa huella ecológica que está generando".

"Lo que sea el puerto de Valencia tiene que estar muy condicionado por las políticas ambientales porque estamos construyendo a la ciudad que le vamos a dejar a nuestros hijos y nietos y no podemos dejarles puerto o ciudad que después nos echen en cara", ha sentenciado.

80.000 PERSONAS ATENDIDAS EN EL SISTEMA DE LA DEPENDENCIA

En cuanto a las listas de espera de Sanidad, Mónica Oltra ha defendido que "ahora son públicas y no como antes que estaban metidas en un cajón", al igual que las de dependencia. Al respecto, la también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas ha destacado que en cuatros años han duplicado el número de personas dentro del sistema de la Dependencia.

Cuando llegaron al gobierno, ha recordado, había 41.000 personas dentro del sistema de la Dependencia y "ahora hay más de 80.000 personas atendidas". Cierto es, ha admitido, que el ritmo de la lista de espera no ha bajado al mismo tiempo que han subido los beneficiaros, "entre otras cosas porque las solicitudes se han multiplicado por cuatro".

En todo caso, hay la mitad de personas en lista de espera y el doble de personas atendidas", ha remarcado. No obstante, ha reconocido que a veces se frustra con "la lentitud de los procesos" administrativos".

A Oltra le gustaría que las cosas funcionaran "a ritmo de mambo y no de vals inglés" pero "muchas veces la administración tiene ese ritmo que no se corresponde con las necesidades de la gente y eso sí me frustra mucho" pero trabajan para encontrar el equilibrio entre las necesidades y las posibilidades de los ritmos con la administración, donde además "faltan muchos empleados públicos y eso se nota".

MUCHOS PLANES PARA ESTA LEGISLATURA

En cuanto a su futuro en la vida política, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha manifestado que ahora tiene "cuatro años por delante" y una "legislatura que recién está empezando ahora". "Ese es mi futuro, cuatro años en el Gobierno valenciano, tengo mucho que hacer, muchas ideas y muchos planes y un equipo magnífico", ha destacado.

Y aunque la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que lidera es "muy exigente", también es "muy hermosa" puesto que hace políticas "que tienen que ver con la vida real de la gente", ha dicho.

La también portavoz del Gobierno valenciano ha confesado que está muy centrada en el Consell y que le gusta tanto lo que hace que "cuando empieza una legislatura, ese horizonte de cuatro años da mucha fuerza y energía" y además ahora cuenta con un "equipazo renovado y magnífico".