18 de septiembre de 2019

Paula Bonet y The New Raemon, Pony Bravo, Mueveloreina y Alavedra se suman al cartel del Deleste

VALÈNCIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Paula Bonet & The New Raemon, Pony Bravo, Mueveloreina y Alavedra son los nuevos nombres confirmados en el cartel del festival Deleste 2019, que se celebrará el 9 de noviembre en el antiguo cauce del Río Turia en València y que se suman a Manel y a Second.

El músico barcelonés The New Raemon (Ramón Rodriguez) y la ilustradora valenciana Paula Bonet se han unido en un proyecto efímero con el que van a ofrecer solamente unas pocas puestas en escena en España, ha informado la organización en un comunciado.

El festival Deleste ha sido uno de los lugares elegidos para ofrecer este espectáculo inédito que fusiona el pop indie y el folk de las canciones de The New Raemon con la pintura en directo de Paula Bonet, llevando al escenario el cancionero ilustrado "Quema la memoria" que ambos firmaron en 2017.

Los sevillanos Pony Bravo se subirán al escenario del Deleste para presentar su último trabajo 'Gurú', un ejercicio musical nuevamente sorprendente que sigue la estela de los discos anteriores. La búsqueda de la experimentación musical es latente en esta banda que ha acuñado un estilo propio e inconfundible conectando el rock con el blues o el flamenco, la música africana con la andaluza o el western con la copla.

Los valencianos Karma Cereza & Joaco J.Fox conforman el dúo Mueveloreina, una original propuesta de lo que ellos mismos denominan "música electrapical" (electrónica, trap, y tropical). Con una estética muy cuidada tanto en el escenario como en sus producciones audiovisuales, un sonido pegadizo y ecléctico y unas letras con contenidos líricos, punzantes y críticos con los males de la sociedad, Mueveloreina se han ganado a pulso un hueco en el panorama y en el Deleste podremos disfrutar del estreno de su último disco Carne.

Alavedra aterrizará en el festival valenciano con uno de los conciertos más gamberros y divertidos del momento. "Alavedra és com menjar foie amb les mans i merda amb una cullereta d'or", reza su epígrafe. Este cuarteto de Barcelona de pop bailable con toques tropicales y mucho sentido del humor hará disfrutar, sin duda, a toda la audiencia.

El pop-folk-electrónico de los catalanes Manel, quienes han elegido el festival Deleste como lugar de presentación de su quinto y esperado trabajo; y el indie de los murcianos Second, que llegan a la ciudad con su exitosa gira Anillos y Raíces, completan, por el momento, el cartel del evento musical que todavía guarda algún nombre por confirmar.

EL DELESTE EN LOS JARDINES DEL TURIA

El lugar de celebración elegido este año por el Deleste se ubica en un entorno privilegiado céntrico, en los jardines del cauce del río Turia. Este nuevo emplazamiento permitirá crecer al festival hasta las 3.000 espectadores.

"Consideramos que el cauce del río Turia es uno de los mayores atractivos de la ciudad, un pulmón verde, luminoso y maravilloso en el que disfrutar de una experiencia musical inolvidable y después poder volver a casa sin complicaciones, con buenas conexiones. Además, la ubicación no es casualidad pues seguimos estando conectados con el Palau de la Música con el que hay una relación total de colaboración y a cuya filosofía de #UnPalauObert nos seguimos sumando", han informado desde la organización.

Las entradas del Deleste están a la venta a través de Wegow a un precio de 55€ (más gastos de comisión). Como viene siendo habitual, el Deleste tendrá una espectacular previa musical (Sona Deleste) y familiar (Deleste Kids) gratuita en el centro de la ciudad, Centre del Carme, el 19 de octubre.

Mishima, una de las formaciones más singulares del panorama musical actual que cumple 20 años de andadura, serán los protagonistas de esta jornada de la que próximamente se desvelarán el resto de grupos del cartel.