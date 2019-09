27 de septiembre de 2019

Podem plantea una "alianza valenciana" en el Senado con PSPV, Compromís y Esquerra Unida

VALÈNCIA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Podem plantea una "alianza valenciana" en el Senado para las elecciones generales del 10 de noviembre junto al PSPV, Compromís y Esquerra Unida, al margen de la plataforma Más País en la que se integra Compromís y de que a los socialistas pueda no "interesarles electoralmente".

Aunque todavía no lo ha ofrecido formalmente, la dirección de Podem quiere saber la postura de la coalición tras el acuerdo de su ejecutiva de confluir con la plataforma de Íñigo Errejón, Más País, para el 10N, según ha adelantado 'El Mundo' y ha confirmado el secretario de Análisis Político, Ferran Martínez.

La propuesta es similar a la que Podem lanzó en 2016 y en las elecciones generales del 28A: una "alianza 'botánica'" en el Senado que permita replicar el pacto de gobierno del Botànic II en la Comunitat Valenciana entre PSPV, Compromís y Unides Podem-Esquerra Unida.

Como primera opción, la formación morada apuesta por sumar tanto al PSPV como al resto de partidos, aunque reconoce que "podría no interesarle electoralmente si la derecha se presente unificada como 'España Suma'" a la cámara alta.

En cualquier caso, Podem también estaría a favor de presentarse únicamente con Compromís y EUPV, pues cree que "supondría lanzar un mensaje a Madrid de que es posible llegar a acuerdos y formar un gobierno de coalición".

MÁS PAÍS

Respecto a la posición de Compromís, el dirigente de Podem recuerda que "Más País no existe en la Comunitat" y que su planteamiento pasa por "una alianza de los partidos valencianos, de los actores políticos valencianos". "No tendría sentido formar una alianza valenciana e incluir a un actor madrileño", ha subrayado, recalcando que "no hay Más País más allá de Compromís".

De momento, como el plazo para presentar coalición finaliza el próximo lunes, 30 de septiembre, "debería ser algo rápido". "Parece que Mónica Oltra --vicepresidenta del Consell y coportavoz de Compromís-- personalmente no lo ve mal", ha destacado el también diputado de Podem, para reconocer que todo depende de lo que decida la dirección de Compromís y "de qué piensa el Bloc" como partido mayoritario en la coalición.