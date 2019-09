El PP acusa a Puig de "esconderse y renunciar a reclamar lo que se adeuda" a la Comunitat por el sistema de financiación

CASTELLÓ, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PP por Castellón, Salomé Pradas, ha acusado al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, de "andar escondido" y de renunciar "no sólo a tener un mejor sistema de financiación, sino a reclamar lo que se adeuda por parte del Estado en concepto de entregas a cuenta del sistema de financiación y transferencia por liquidación de IVA".

Pradas ha criticado así en una rueda de prensa que ha ofrecido junto al diputado 'popular' Óscar Clavell, que el Gobierno de Sánchez esté "reteniendo" el dinero de las entregas a cuenta del sistema de financiación, "un total de 4.800 millones de euros a nivel estatal, de los que 450 millones se debe a la Comunitat Valenciana"; y la tranferencia en concepto de liquidación de IVA, "que asciende a 2.832 millones a nivel estatal y 281 millones a nivel de Comunitat Valenciana".

En total, -según ha dicho- "son 7.632 millones de euros pendientes de recibir por parte de las comunidades autónomas, y de estos 731 corresponden a la Comunitat Valenciana". En su opinión, esto conllevará "tener que sufrir por los valencianos recortes sociales como ya ha anunciado Puig".

Al respecto, Pradas ha explicado que el 70 por ciento de estas transferencias que se adeudan van destinadas a sanidad, educación y bienestar social, y ha apuntado que en Castellón este "impago" del Estado afectará a proyectos de la Generalitat como el centro oncológico del Hospital Provincial, la reforma de urgencias dle Hospital General, el centro de salud del Raval Universitari, el ambulatorio de La Vall d*Uixó o el colegio Regina Violant de Almassora.

A nivel de bienestar social, ha explicado que les preocupa "mucho" lo que pueda pasar con la dependencia, "que también se verá afectada".

DEUDA A LOS AYUNTAMIENTOS

Asimismo, la senadora ha subrayado que el Estado también debe unos 1.000 millones de euros a los ayuntamientos, y como ejemplo, ha indicado que a la Llosa se le adeudan 500.000 euros. "Estamos en una tesitura muy complicada, sin gobierno y bloqueados a nivel economómico, social y político, por lo que el PP ha salido a reclamar lo que se nos adeuda", ha asegurado.

Sin embargo, Pradas ha criticado que no hayan escuchado "a quienes se ponían detrás de la pancarta hace escasamente dos años exigiendo una mejor financiación autonómica, como el señor Ximo Puig, que a día de hoy anda escondido, no ha reclamado nada, no se ha manifestado sobre lo que nos deben por parte del Estado y ha renunciado no solo a tener un mejor sistema de financiación, sino a reclamar lo que se nos adeuda a día de hoy", por lo que --ha añadido-- "ha perdido toda legitimidad para defender en nombre de los valencianos una mejor financiación".

"Lo único que se dice por parte de los socialistas es que no pueden hacer las transferencias porque es un Gobierno en funciones, el mismo Gobierno de los viernes sociales, o que usa decretos ley para cuestiones de dubitada urgente necesidad como puede ser desenterrar a Franco", ha destacado.

Para la senadora, el Gobierno "debe abordar este problema y lo puede hacer a través de un decreto ley", y ha recordado que los 'populares' solicitaron en el Senado el 14 de agosto que se convocara la Comisión General de Comunidades Autónomas y que compareciera la ministra de Hacienda y los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas para buscar una solución a la financiación, "pero se nos negó por parte del PSOE, y lo más grave es que votó también en contra el PSPV de Ximo Puig".

"En el Senado seguiremos insistiendo en la comparecencia urgente de la ministra de Hacienda porque tiene que dar la cara, y si no quieren resolver la problemática a través de decretos ley, pedimos una línea de crédito a tipo cero para pagar a las autonomías lo que les corresponde, lo que sería un FLA extraordinario", ha dicho.

"NO EXISTE VOLUNTAD POLÍTICA"

La senadora del PP cree que "no existe voluntad política porque Sánchez está muy cómodo fuera de control por parte de las cámaras y está centrado en una nueva campaña electoral. No nos paga y sin embargo anuncian que se hará pagar por el uso de las autovías".

Pradas ha anunciado que cuando haya gobierno van a seguir exigiendo desde el PP un mejor sistema de financiación autonómica y, sobre todo ahora, "que se pague lo que se nos adeuda por entregas a cuenta y liquidación de IVA".

Por otra parte, la senadora se ha mostrado "convencida" de que se celebrarán nuevas elecciones "porque Sánchez mira por interés propio y lo que quiere es mantenerse en Moncloa a toda costa", aunque ha mostrado el deseo del PP de que se conforme un gobierno "cuanto antes y que Sánchez llegue a un acuerdo con sus socios naturales".