24 de julio de 2019

El PP avisa que irá a la justicia si el Consell no facilita el expediente del IVF sobre la quita al Grupo Z

VALÈNCIA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PP en Les Corts, Eva Ortiz, ha advertido que el PP acudirá a la justicia si el Consell no remite los expedientes del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) sobre "la quita de deuda de la empresa de la que Ximo Puig --'president' de la Generalitat y líder del PSPV-- es accionista", en referencia al Grupo Zeta.

"Puig no se va a librar de dar explicaciones. Antes o después tendrá que comparecer, aquí o en otro sitio", ha aseverado en una rueda de prensa este miércoles, un día después de que la junta de portavoces de Les Corts aprobara la comparecencia que solicitó el director del IVF, Manuel Illueca, para que explique la operación financiera el próximo martes, 30 de julio.

Mientras tanto, la 'popular' ha criticado que la Generalitat no ha facilitado "nada" sobre las 42 solicitudes de documentación al respecto que ha presentado el PP y ha avisado que abrirán "una vía jurídica si no se atienden los derechos de los diputados". "Queremos que comparezca Illueca, pero queremos todavía más que comparezca Puig, que es el mayor interesado en esta operación", ha insistido.

Ha mantenido, en esta línea: "No sé a qué tienen miedo, incluso el portavoz socialista en la junta de síndics de ayer --Manolo Mata-- se puso nervioso al solicitarle que pongan a disposición de los miembros de la comisión de economía toda la documentación relacionada con la venta del crédito del IVF ante el Grupo Zeta y sobre el expediente emprendido por el IVF para la quita de la deuda", recoge el PPCV en un comunicado.

Ante su negativa, el grupo 'popular' ha presentado este miércoles en Les Corts un recurso de reposición para "contar con la documentación pertinente", una petición que esperan que "sea atendida antes del día 30". "Si no, pensaremos que hay algo en el expediente que no quieren enseñar", ha subrayado Ortiz.

En cualquier caso, ha hecho hincapié en que "la comparecencia de Illueca ya había solicitada por el PP hace días y ni siquiera había sido tramitada", junto otras como la de Puig o la de "la abogada de la Generalitat que firma el informe que da cobertura a la explicación para que el 'president' pudiera estar en el pleno del Consell que votó la modificación del IVF".

"No se nos ha dado nada. No se nos facilitan herramientas pese a que es un derecho fundamental para ejercer nuestra labor de oposición. El director general de relaciones con Les Corts, Antonio Torres, dice que a él no le consta que le haya llegado ninguna solicitud de documentación. Se envió el 16 de julio y así consta. Miente el señor Torres", ha enfatizado.

Por todo ello, para la 'popular', "es indispensable tener acceso a los expedientes solicitados: No queremos pensar que adelantan la comparecencia de Illueca para que no venga Puig, pero antes o después tendrá que comparecer, aquí o en otros sitio. No se va a librar de dar explicaciones. Todo esta actitud opaca lo único que deja entrever es que algo quieren esconder".

"PREMEDITACIÓN Y ALEVOSÍA"

Se ha preguntado así "por qué no dan la documentación, por qué no la cuelgan en el portal de transparencia, por qué no viene Puig y por qué lo hacen con premeditación y alevosía". Y ha reiterado que "Puig miente en su declaración de bienes: sus acciones no valían antes y después lo mismo, y la empresa no valía lo mismo antes que después".

Y ha insistido en que, si no se atiende el recurso del PP, se reservan "las acciones pertinentes en contencioso o en el Tribunal Constitucional". "Cuando tengamos acceso a esa documentación --ha continuado--, el PP iniciará las acciones judiciales que correspondan si no aclara las innumerables sospechas que hay ahora encima de la mesa. Como ha hecho en otros casos, hará lo que corresponda como ya ha hecho con las subvenciones de las empresas de la familia Puig".

La también secretaria general del PPCV ha hilado la polémica de las acciones con el debate de investidura del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez: "Puig está más preocupado en defender sus acciones en una empresa que en la financiación, con lo que entendemos por su actitud que no le importa que se arregle la financiación".

BONIG: "PUIG CADA VEZ RECIBE MÁS DIVIDENDOS"

En la misma línea, la presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, ha reiterado en declaraciones a los medios en otro acto que "Puig cada vez recibe más dividendos mientras se ha rescatado a una empresa privada donde tiene intereses económicos con dinero de todos los valencianos".

Ha recordado que "(Mónica) Oltra --vicepresidenta del Consell y coportavoz de Compromís-- y Unides Podem dijeron que comparecería" y ha criticado que hayan "pasado 48 horas tras la petición de documentación y todavía no esté en el Portal de Transparencia de la Generalitat"". "Si todo es correcto, no entiendo por qué Puig no acude a Les Corts. Queremos saber, no acusamos a nadie, a diferencia de lo que hacían ellos", ha recalcado.

RECURSO DEL PP

En el recurso, el PP exige al presidente de Les Corts, Enric Morera, "la reposición de los acuerdos que han impedido la inclusión en el orden del día de la comisión de economía, presupuestos y hacienda de otros asuntos que debían encontrarse en disposición de ser sustanciados, habida cuenta de su orden de presentación o la urgencia e interés de los temas a tratar".

También reclama "la habilitación de los plazos para que el Consell dé respuesta a las solicitudes de documentación presentadas, entendiendo que estas decisiones resultan arbitrarias y

vulneran el derecho de este grupo parlamentario a ejercer los derechos constitucionalmente reconocidos en los términos que dimanan del artículo 23 de la Constitución".