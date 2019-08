28 de agosto de 2019

PP, Cs y Vox reprochan al PSOE evitar debatir de financiación en el Senado y eludir un tema "crucial" para la Comunitat

VALÈNCIA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP, Ciudadanos (Cs) y Vox en Les Corts Valencianes han reprochado este miércoles tras la Junta de Portavoces a los socialistas la negativa de sus representantes en el Senado para debatir sobre el modelo de financiación autonómica en esta cámara y eludir así un tema "crucial" para la Comunitat Valenciana.

Por su parte, el PSPV en el Parlamento valenciano ha asegurado que mantendrá esta reivindicación ante el Gobierno central; mientras que Compromís y Unides Podem (UP) han lamentado las "excusas" de los socialistas para no abordar este asunto en la Cámara Alta.

"El PSOE ha pasado de abanderar, de financiar, de pagar las manifestaciones contra Mariano Rajoy y la infrafinanciación, a prohibir que se debata sobre ella", ha criticado el portavoz adjunto del PP en Les Corts, Miguel Barrachina, que ha censurado la "doblez" de los socialistas "al decir aquí una cosa y justo la contraria cuando van a servir a Madrid".

Así, ha considerado "falso" el "esfuerzo" del PSOE "por situar en el centro del debate valenciano la infrafinanciación" y ha lamentado la "oportunidad" perdida por los socialistas para ello. Igualmente, ha dicho que esa "misma doblez, falsedad e hipocresía" se ha dado por parte del Gobierno central respecto al informe de la Abogacía del Estado, que respalda que un gobierno en funciones no puede facilitar la financiación a cuenta a las comunidades autónomas.

Barrachina ha anunciado que el PP ha presentado en las Corts una proposición no de ley (PNL) para reivindicar una mejora de la financiación autonómica "cuanto antes", así como la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que estaba convocado para julio de 2018 para fijar entre "todas las autonomías el nuevo escenario autonómico". Además, esta iniciativa reclama que "no haya negociaciones bilaterales y que el nuevo modelo "sea consensuado".

CS CREE QUE EL PSOE "NO LO QUIERE SOLUCIONAR"

Por su parte, el portavoz de Cs en Les Corts, Toni Cantó, ha subrayado que el PSOE "sigue dando pruebas de que no lo quiere solucionar --la infrafinanciación-- y que no tiene ningún interés en atajar un problema que es crucial para los valencianos".

En este sentido, ha considerado "preocupante" el voto en contra del PSOE en el Senado, pero ha puntualizado que desde su formación han reiterado que "el bipartidismo huye del debate real y de la solución a un problema que es vital para los valencianos".

Además, ha señalado que el PSOE también es "responsable" de que no haya Gobierno. "Tiene encargo de ir a la investidura, encontrar socios, pero Sánchez está más preocupado en su promoción que en la formación de un Gobierno para este país, que es necesario de una vez por todas", ha reclamado Cantó.

El diputado de Vox, José María Llanos, ha dicho que "el Gobierno bloquea cuando le interesa" y está "unas veces en funciones y otras actúa oficialmente" y ha afirmado que la financiación autonómica "requiere una respuesta que reclaman todas las autonomías". "La excusa no nos vale, hay muchas formas de cubrir las necesidades que reclaman las comunidades", ha afirmado.

EL PSOE NO QUIERE "SEGUIR EL JUEGO AL PP"

Por su parte, la portavoz adjunta del PSPV en Les Corts Carmen Martínez ha asegurado que el PSPV, Compromís y UP seguirán "juntos" para reivindicar el cambio del modelo de financiación autonómica, ya que los socialistas valencianos continúan viéndolo como "un tema prioritario e irrenunciable" y ha defendido que lo que hizo el PSOE al votar en contra en el Senado fue "no seguirle el juego al PP", que buscaba "rédito electoral", cuando después de dos legislaturas no ha movido un solo dedo para mejorar esa financiación".

Cuestionada por si Compromís y UP le "hacen el juego al PP" al votar a favor, ha subrayado que no piensa que sea así. "Coincidimos absolutamente y seguiremos juntos en esa reivindicación, conscientes de que el Botànic lo necesita para mejorar la calidad de vida", ha señalado, al tiempo que ha puntualizado que "cada partido tiene sus matices".

La socialista ha dado la "bienvenida" a la financiación valenciana a Cs y al PP, y ha sostenido que el PSPV piensa "lo mismo cuando estaba el Gobierno del PP y ahora que está Sánchez". "Vamos a continuar trabajando e insistiendo. El PP bloqueaba cuando estaba en el Gobierno y bloquea en la oposición a esta comunidad", ha señalado.

Asimismo, ha indicado que el Gobierno en funciones "no tiene las mismas potestades que uno ratificado", lo que impide algunas actuaciones que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "ha intentado sortear, a diferencia del exministro Cristóbal Montoro, que envió unas cartas en 2017 o 2018 en las que decía que ni siquiera se podía adelantar la financiación a cuenta porque no había presupuestos". "Ahora no hay presupuestos ni hay Gobierno, hay uno en funciones", ha resaltado.

La portavoz adjunta también ha precisado que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, deberá volver a pedir comparecer en el Senado para explicar la infrafinanciación valenciana "si lo considera conveniente".

COMPROMÍS NO ENTIENDE LA POSTURA DEL PSOE

Por otro lado, la portavoz adjunta de Compromís en Les Corts Aitana Mas ha señalado que desde la coalición, que estima "prioritaria" la financiación, no entienden la postura del PSOE, aunque ha admitido que el hecho de que la propuesta sea del PP "suena un poco a hipocresía, pero el fondo de la cuestión es el que es".

Cuestionada sobre si se plantean ir a los tribunales, la portavoz adjunta Mónica Álvaro ha afirmado que "es una propuesta que está encima de la mesa", aunque ha precisado que lo primero es la conformación de Gobierno y creen que "hay tiempo", después hay una propuesta "a estudio" de la Conselleria de Hacienda y "por último está esa posibilidad". "Vayamos paso a paso", ha recalcado Mas.

UP CREE QUE PSOE DEJA PASAR "UNA BUENA OPORTUNIDAD"

Por su lado, la portavoz de UP, Naiara Davó, ha lamentado que el PSOE haya "bloqueado" la posibilidad de debatir sobre financiación en el Senado y así dejado pasar "una buena oportunidad" para "reclamar una financiación justa para todos los valencianos".

"Es un tema muy serio, sobre todo, para los valencianos", ha señalado Davó, que ha aludido también a la "polémica" en torno al informe de la Abogacía del Estado y ha acusado al PSOE de estar "poniendo excusas para no pagar más que buscando mecanismos para facilitar" la llegada de recursos. En este punto ha emplazado a conformar un Gobierno con Unidas Podemos que ayude a "llevar adelante la reforma" del modelo de financiación autonómica.

La diputada de este grupo Estefanía Blanes, que ha comparecido junto a Davó, ha considerado también que la posición del PSOE responde a "excusas de mal pagador" y ha anunciado que su grupo Congreso pedirá la comparecencia de Montero para hablar del "bloqueo de la financiación".