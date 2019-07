26 de julio de 2019

PP denuncia la "opacidad del Consell al no publicar los contratos del IVF con la empresa de la que Puig es accionista"

VALÈNCIA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Eva Ortiz, ha denunciado la "maniobra de opacidad" que, a su juicio, está realizando el Consell del Botànic "al no publicar los contratos del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) con la empresa de que el president de la Generalitat, Ximo Puig, es accionista".

Eva Ortiz ha señalado que los días pasan "y ni Transparencia publica los contratos que le pedimos ni el Consell facilita al Grupo Popular la documentación requerida" en referencia al decreto que avaló la operación del IVF con el grupo del diario de cuya editora tiene acciones el jefe del Consell.

"Este era el Consell que hablaba de transparencia y en cuanto han visto que tienen un problema que afecta al 'president' solo tratan de dar largas", ha recriminado Ortiz.

La secretaria general del PPCV ha afirmado que "ha pasado prácticamente un mes desde que se conociera la quita por parte del IVF a una empresa en la que Puig es accionista y de la que ha cobrado dividendos y en el Consell nadie mueve ficha".

"No nos creemos las buenas palabras e intenciones, porque a la vista está que no son ciertas y que Puig no quiere dar la cara", ha añadido. Así, Eva Ortiz, ha advertido de que "los intentos del Consell de dilatar las explicaciones no van a hacer decaer al Grupo Popular en su demanda de explicaciones. Vamos a seguir con este caso hasta que se sepa toda la verdad".

La dirigente 'popular' ha incidido en que la portavoz del Consell, Mónica Oltra, "lleva dos semanas diciendo que Puig comparecerá en Les Corts cuando se le solicite, pero no es más que una burda mentira". Y ha agregado: "El grupo popular a pedido que venga y en su lugar tratan de hacer malabares para que quien dé la cara sea Manuel Illueca, responsable del IVF. Estamos encantados de que venga y esperamos que nos clarifique las cosas, pero no es suficiente".