El PP no logra el apoyo del Botànic para debatir en Corts su petición de reunión de Montero con los portavoces

VALÈNCIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP no ha conseguido recabar la preceptiva firma de todos los grupos a su proposición no de ley de tramitación inmediata en la que proponía exigir que la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, se reuniera con los portavoces parlamentarios para explicar qué actuaciones ha realizado para garantizar a la Comunitat Valenciana los recursos que le corresponden. Así, no se debatirá en el pleno de esta semana, aunque los 'populares' presentarán la iniciativa para su debate en el futuro.

Así lo ha explicado ante los medios su portavoz, Isabel Bonig, que ha indicado que Ciudadanos y Vox sí han firmado pero no lo han hecho los partidos del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem), que ha recordado que su partido "lo apoyó todo" en materia de reivindicación de la financiación, incluso una declaración institucional quejándose de los presupuestos de 2017 de Mariano Rajoy.

También ha subrayado que ella misma se reunió con el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y poco después este recibió a los síndics socialista y de Compromís, Manolo Mata y Fran Ferri, respectivamente. Ahora, ella quería repetir esa foto con la ministra Montero y junto al resto de portavoces en Les Corts.

Para Bonig, la exigencia de financiación del Botànic es "un paripé" y asumen que "no hay cambio del modelo de financiación, la sumisión frente a Pedro Sánchez y los recortes". Así ha interpelado directamente a la vicepresidenta, Mónica Oltra, instándole a que "rompa el Botànic" porque de lo contrario, si aprueba el decreto de recortes, será "responsable" de ellos como PSPV y Unides Podem.

"Estamos indignados ante esta claudicación en la defensa de los derechos de los valencianos. A Ximo Puig se le rompió la voz de tanto usarla frente a Mariano Rajoy", ha incidido la presidenta del PPCV.

Según ha explicado Bonig, el PSPV les ha dicho que no a firmar la proposición, Unides Podem no ha dado ningún motivo y Compromís ha dicho que "todavía no es el momento".

Al respecto, el síndic de la coalición ha precisado que se ha quedado "boquiabierto" porque de su boca no ha salido que "no es el momento" y no le ha preguntado directamente. En todo caso, ha indicado que no iban a firmar esta propuesta de tramitación inmediata porque "reduce las exigencias" que ya han aprobado Les Corts al no mencionar, por ejemplo, la deuda histórica o las inversiones per cápita que corresponden a la Comunitat.

Por su parte, el socialista Manolo Mata ha recordado que la legislatura pasada su grupo se negó a firmar cualquier iniciativa inmediata al tratarse de un "efecto postureo", como es el caso, y ha coincidido en que rebaja las reivindicaciones ya aprobadas en el parlamento. "Bonig está deseando que haya recortes", ha añadido.