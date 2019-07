25 de julio de 2019

El PSOE confía en que la UE implante cláusulas de salvaguarda preventivas a la naranja en el acuerdo con Mercosur

VALÈNCIA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero ha defendido que la Comisión Europea (CE) está abierta a estudiar la posibilidad de implantar cláusulas de salvaguarda preventivas a la citricultura para "prevenir riesgos" en el acuerdo entre la UE y los países que forman Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay), con el objetivo de que los productores de naranja se sientan "seguros, protegidos y en igualdad de condiciones".

Tras la publicación del grueso del acuerdo, la parlamentaria ha explicado en un desayuno informativo en València que trasladó este miércoles a la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, la necesidad de que sea "dinámico y flexible", en base a la evolución del mercado, e incluya cláusulas de salvaguarda bilaterales que actúen con carácter preventivo, "antes de una posible crisis" de un sector "sensible" como la citricultura española.

Con estas medidas, a las que la CE está "abierta a estudiar" hasta septiembre, la socialista ha prometido que en Bruselas intentarán "hacer todo para que el sector esté protegido, haya un equilibrio y pueda hacer frente a la competencia, para que todos obtengan el mayor beneficio". "El acuerdo UE-Mercosur es globalmente positivo para Europa, España y especialmente para la Comunitat Valenciana", ha recalcado.

Una vez entre en vigor, previsiblemente en el primer trimestre de 2020, establecerá rebajas arancelarias con "periodos de transición largos" hasta llegar a eliminar los derechos de importación del 92% de productos. Esto supone "el ahorro de 4.000 millones para las empresas europeas, 400 millones para las españolas y unos 65 para las valencianas".

En concreto, la eurodiputada ha destacado las rebajas de los aranceles entre un 14 y 20% en maquinaria, mientras el sector textil, el calzado, el mueble o la cerámica serán "de los más beneficiados" con reducciones a cero en diez años.

En el caso de la agricultura, "hay más sensibilidad por los riesgos futuros", sobre todo en el sector cítrico, ya que Mercosur impone un arancel del 10% a los cítricos europeos, un impuesto que "quedará reducido a cero en el momento de la entrada en vigor, sin periodo de transición". Mientras tanto, las exportaciones de estos países a la UE están gravadas con un 4% que "se mantendrá en diez años".

NARANJA Y ARROZ

Y en la naranja, Mercosur produce "fundamentalmente variedades de mesa que están fuera de temporada", como en el caso de Argentina, aunque la socialista ha abogado por la reconversión de la agricultura española para hacer frente a estos mercados: "Allí tienen tractores sin conductor y está todo digitalizado. ¿Cómo compites con eso? No podemos prescindir de una de nuestras señas de identidad".

Frente a ello, ha defendido la posible implantación de mecanismos como una "subvención a la naranja", cláusulas de salvaguarda preventivas "antes de que la naranja caiga del árbol" y que "la propia CE pueda actuar de oficio cuando haya riesgo", algo en lo que ha prometido "seguir insistiendo hasta la saciedad" en Bruselas.

El producto que a su juicio podría verse más perjudicado es el zumo, con un arancel del 12,5% y Brasil como "el mayor productor del mundo", ante lo que ha preguntado a la CE cuál será el periodo de transición en la rebaja. "La industria del zumo valenciano es fundamental para nivelar las campañas de producción", ha aseverado.

Los cítricos valencianos son precisamente uno de los productos que UE-Mercosur incluye como indicaciones geográficas --capítulo que todavía no está cerrado en el acuerdo--, junto a otros como el turrón de Alicante o los vinos. En cambio, en la chufa "no hay posibilidad de plagio porque no hay producción en estos países".

Y en el arroz, la parlamentaria ha asegurado que no es un producto sensible porque en Mercosur se produce la variedad índica, "completamente diferente" a la japónica que se consume en España. "Nadie haría una paella con arroz oriental", ha ilustrado.

En cifras, el acuerdo establece una cuota libre de aranceles para 60.000 toneladas, lo que supone el 2% del consumo total europeo que llega a 2,7 millones de toneladas, ya que "la UE necesita importar arroz para sus necesidades de demanda".

EVITAR TRAMPAS

Sobre los controles fitosanitarios, ha hecho hincapié en que "la UE tiene los estándares más elevados del mundo" y ha confiado en que las agencias de calificación de Mercosur puedan implantarlos. Ha advertido, eso sí, de la existencia de "trampas y puertos que permiten saltarse las normas", ante lo que ha abogado por llevar a cabo un seguimiento y que el sector pueda denunciar de forma anónima para "actuar inmediatamente".

En materia medioambiental, ha garantizado que "está negro sobre blanco el compromiso de cumplir todos los acuerdos, también el de París" --el primero con compromisos para hacer frente al cambio climático-- y ha subrayado que son "todos son vinculables jurídicamente porque sino sería papel mojado".

"EL ACUERDO MÁS IMPORTANTE DE LA UE"

Por todo ello, Piñero ha insistido en que el acuerdo es "globalmente positivo" y en que hay tiempo para introducir medidas hasta que se complete la revisión jurídica, la traducción a las 24 lenguas oficiales de sus más de mil paginas y los posteriores trámites parlamentarios. "Una vez estudiado del todo, tomaremos la decisión", ha asegurado.

Para el PSOE es el fruto de 20 años de negociaciones que busca dar respuesta a la "pérdida de peso de la UE por la estrategia de (Donald) Trump --presidente de Estados Unidos--, mientras China gana peso en la economía mundial". "Europa no se puede quedar atrás", ha defendido, y ha puesto en valor a Mercosur como "la quinta economía del mundo" con 260 millones de habitantes, por lo que es "el acuerdo más importante jamás firmado por la UE".

En cualquier caso, de cara al sector agrícola, ha indicado que entiende sus reticencias y se ha comprometido a mantener las reuniones para que UE-Mercosur no genere "competencia desleal" como en el acuerdo con Sudáfrica, que "cada vez apuesta más por variedades tardías" para competir. Ha resaltado el compromiso del fondo de compensaciones de mil millones para "compensar a potenciales perdedores".

Con el objetivo de que los agricultores valencianos puedan "crear nuevos mercados, crecer y generar empleo", la socialista ha llamado a la colaboración para que puedan tener una "presencia permanente" en la UE, mediante "'lobbies' agrarios". "No puedes tener a 30 organizaciones como interlocutoras", ha resumido.

Por otro lado, ha descartado que el acuerdo con Mercosur pueda suponer la apertura a China porque "es una puerta que tiene que tener directamente la UE con el Pacífico", si bien ha recalcado que es un "socio estratégico" para Europa que cobra más relevancia con la Ruta de la Seda. También ha anunciado la visita del comisario de seguridad vegetal, Vytenis Andriukatis, a la Comunitat Valenciana y su petición de que una delegación europea visite Sudáfrica.