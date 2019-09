PSPV tacha de "trilerismo" la oferta de Rivera y Compromís cree que Sánchez debería negociar el "sí critico" de Baldoví

VALÈNCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSPV en Les Corts Valencianas, Manolo Mata, ha tachado de "trilerismo político brutal" la última oferta del líder de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, al presidente del Gobierno en funciones y del PSOE, Pedro Sánchez, para abstenerse en su investidura. Si se diera este escenario, el síndic de Compromís, Fran Ferri, ha defendido que Sánchez debería negociar con el diputado de la coalición, Joan Baldoví, su "sí crítico".

Por parte de la tercera 'pata' del Botànic II, la portavoz adjunta de Unides Podem, Beatriz Gascó, ha asegurado que "el PSPV no entiende esa postura del PSOE de Madrid" al negar un gobierno de coalición con la formación de Pablo Iglesias.

Así lo han afirmado los tres en sus respectivas ruedas de prensa tras la junta de portavoces, preguntados por la oferta del partido 'naranja' al PP de una abstención conjunta a Sánchez sujeta a una serie de condiciones sobre Navarra, Cataluña y bajada de impuestos.

Del PSPV, Mata ha comparado la situación con el acuerdo del Botànic II en la Generalitat, en el que ha asegurado que su "los socialistas dijeron desde el primer momento que lo apoyarían si había una suma que permitiera una mayoría absoluta y un gobierno estable". Como se daba esa suma, ha recordado que "había un interés espectacular en que estuviera Esquerra Unida".

Mientras tanto, ha lamentado que "en España puede ser la tercera vez que Pablo Iglesias no quiere un gobierno progresista" y ha advertido que "la gran bofetada para los valencianos será tumbar el Presupuesto de 2019". "Podem sabía que había un reto político; esto no es un juego", ha recalcado, para enfatizar que "la responsabilidad está donde está".

Ha defendido así que "Sánchez no debería volver a otra investidura sabiendo que es fallida", además de descartar que una abstención de Cs suponga un "acuerdo secreto" del PSOE con la formación 'naranja'.

En cualquier caso, el síndic socialista ha asegurado que en el PSPV "por supuesto" que entienden la posición de Sánchez, tanto él como "la inmensa mayoría de compañeros", por lo que ha negado la afirmación de la parlamentaria 'morada'. "Me duele que no haya gobierno progresista, pero la suma no da 176. Si no, todos estaríamos levantando las banderas", ha expresado.

Mata ha criticado que "Podem quiere seguir estirando la cuerda" mientras en el Botànic II cree que todos hicieron "un ejercicio de responsabilidad" para llegar a 52 diputados. "Y de momento vamos bien", ha remachado.

COMPROMÍS Y PODEM: "HABRÁ ALGO A CAMBIO"

De Compromís, Ferri simplemente ha indicado que, ante una "hipotética investidura", Sánchez debería negociar con Baldoví el "sí crítico" que este le garantizó en el caso de que Ciudadanos finalmente se abstuviera. Eso sí, ha advertido que "si Sánchez negocia con Cs implicará una serie de medidas que habrá que ver si son buenas o no".

Y de Podem, la síndica, Naiara Davó, ha coincidido en que "si Rivera le da eso al PSOE habrá algo a cambio: unas líneas muy alejadas a Unidas Podemos". "Parece tan increíble que, a tan poco tiempo para la investidura, el partido que podía conformar gobierno no haya sido capaz", ha lamentado, asegurando que los de Iglesias "han estado ahí desde el primer momento".

También ha comparado España con la Comunitat para recriminar al PSOE que "no sea capaz de leer los tiempos en los que vive: una España mucho más plural y diversa que ya no pide gobiernos monocolor". Como ejemplo, ha recordado la última cita electoral cuando "la militancia de Ferraz decía a Sánchez 'con Rivera no'".

En cualquier caso, la portavoz 'morada' ha puntualizado que mantienen "esperanza hasta el último momento" y ha destacado que Iglesias fuera "capaz de dar un paso al lado, con una altura de miras y una responsabilidad increíble". Ha avisado al PSOE que "se están equivocando mucho si no permiten un gobierno de coalición para los próximos cuatro años".

Su compañera Beatriz Gascó ha remarcado que "la responsabilidad no es tanto del PSOE como de Sánchez" y ha afirmado tener constancia por "conversaciones privadas" con representantes del PSPV y del grupo socialista en Les Corts de que "no entienden esa postura de Madrid, como otros 'PSOES' de otras comunidades autónomas". "Ningún socialista entiende esa falta de voluntad absoluta", ha aseverado.

CONFLUENCIA PODEMOS-COMPROMÍS

De cara a una posible repetición electoral en España el 10 de noviembre, ante la posibilidad de reeditar el 'pacto a la valenciana' entre Podemos y Compromís, la síndica de Podem ha garantizado que están "abiertos a sumar y a que los votos se traduzcan en escaños", ya que considera que "en su momento fue un acierto" esa confluencia.

Ahora bien, ha recordado que en las últimas elecciones "fue Compromís quien se distanció más y decidió ir por separado. "Nunca cerramos la puerta a buscar fórmulas para sacar el máximo rendimiento a la representación", ha insistido.

Por parte de Compromís, Ferri ha puntualizado que es una decisión que corresponde a la Ejecutiva de la coalición, donde él tiene "voz pero ni tan siquiera voto", aunque ha reconocido que cree que "los valencianos deben tener una 'opción valenciana que represente sus intereses. Y ahí se abren muchas posibilidades".