9 de septiembre de 2019

Puig: "Los anticipos de financiación son una cuestión capital que no debería estar vinculada a una decisión política"

El presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha recalcado este lunes que es el Gobierno es "quién tiene que dar la respuesta" a los problemas de financiación de la Comunidades Autónomas y al respecto ha subrayado que "los anticipos a cuenta de la financiación es una cuestión capital" que "no debería estar vinculada a la decisión política del Gobierno".

Al respecto, Puig, antes de presidir unas jornadas parlamentarias, ha apuntado, ante la reunión que tiene mañana con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que desde el Consell pueden "aportar ideas" pero es el Gobierno central "quién tiene la responsabilidad de dar una solución". "A mí no me corresponde especular sobre el medio sino reivindicar el fin, que es que los recursos que corresponden a la Comunitat Valenciana vengan lo más rápidamente posible", ha reclamado.

En ese sentido, ha mantenido que considera que todas las comunidades, tanto socialistas como no, están en esta reclamación porque es una cuestión que "va mucho más allá del partidismo".

Por ello, ha subrayado que tanto el PSPV como el grupo parlamentario socialista, como "primer partido de la Comunitat", van a asumir su "responsabilidad y la reivindicación". "No está reñida responsabilidad y reivindicación porque si no hay responsabilidad no hay reivindicación, hay simplemente demagogia", ha evidenciado.

Puig ha insistido en que "nadie podía pensar" que en la Comunitat Valenciana no habría consecuencias al no haberse aprobado los Presupuestos Generales. No obstante, ha garantizado que los ajustes en los presupuestos del Consell "no afectarán nunca a lo que es lo nuclear de este Gobierno, que es el Estado de Bienestar", sino a aquellos partidas de difícil ejecución y a aquellas que pueden demorar su ejecución unos meses".

En ese sentido, ha criticado que el PP "se escandalice ahora por estos ajustes cuando ellos impusieron "recortes en medicamentos y copagos sociales y farmacéuticos". "O es que alguien puede pensar que si en los presupuestos del Consell contábamos con unas partidas que provenían de los Presupuestos Generales del Estado si estos no se aprueban esto no va a tener consecuencias", ha constatado.

Por otra parte, no ha querido comentar las palabras del conseller de Educación, Vicent Marzà, en las que en una entrevista a Levante EMV señaló que "Sánchez está siendo desleal y que ahora nos va peor que con el PP", porque "forman parte del ámbito partidista y cada uno tiene su opinión". "Pero yo soy el responsable del Gobierno y no voy a participar en esta escalada verbal. Cada uno es responsable de sus palabras", ha apostillado.

CONSOLIDACIÓN DEL CAMBIO

Puig ha recalcado que esta legislatura que comienza es la de la "consolidación del cambio que se produjo en 2015" y que "ahora debe profundizar en la reparación, reconstrucción y renacimiento teniendo en cuenta unos entornos que no son todo lo favorables que nos gustaría pero con ambición tenemos que superar".

Así, se ha referido a "la inestabilidad política" de España, la situación económica del mundo, con las crisis comerciales y la desaceleración de Europa, y a las "dificultades de tesorería" y de presupuesto de la Generalitat por no contar con un Presupuesto General del Estado.

Sin embargo, ha recalcado que se ve como el cambio "ha merecido la pena", ya que los niños comenzarán este curso escolar con 1.200 profesores más, 7.500 más en toda le legislatura. "No ha habido por tanto ningún recorte al Estado de Bienestar", ha recalcado.