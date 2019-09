Puig apela a la "humildad" y advierte ante el 10N: "Si no se habla y acuerda, la democracia pierde calidad"

VALÈNCIA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado este jueves durante la sesión de control en Les Corts que la Comunitat "necesita un gobierno cómplice" con la sociedad valenciana y espera que tras las elecciones del 10N los elegidos "deben actuar todos con responsabilidad y hacer el gobierno que necesita este país". A su juicio, el conjunto de los políticos deberían "actuar con más humildad" y hay que acabar con el "frentismo": "Hay que hablar y acordar, si no se habla y no se acuerda, la democracia pierde calidad".

Así se ha pronunciado en respuesta a la pregunta planteada por el grupo Unides Podem, cuya síndica, Naiara Davó, ha criticado el "fracaso" que supone la repetición electoral, culpando a quienes "no entienden que la España del siglo XXI es plural y diversa" y ha planteado qué consecuencias tendrá esta nueva cita electoral para la Comunitat Valenciana.

A su juicio, esos "cálculos electoralistas convierten en rehenes a los ciudadanos" y el presidente en funciones, Pedro Sánchez, "ha querido darle una segunda oportunidad a las derechas". "Estoy convencida de que usted duerme tranquilo -ha dicho a Puig- y que todos podremos dormir mejor si conseguimos extender el modelo del Botànic al conjunto de España".

Al PSPV le ha pedido que "responda antes a los intereses valencianos que a los de Ferraz" y ha agregado: "Nadie puede hacernos rendir Valencia".

Al respecto, el 'president' Puig ha asegurado que comparte que la repetición de elecciones "no es una buena noticia ni para la Comunitat Valenciana ni para España" ante los retos actuales, entre ellos la desaceleración económica.

No obstante, ha apuntado que en la región se ha hecho "lo que tocaba" pero "en otros sitios no ha sido posible". Más allá, no ha querido entrar en valoraciones porque no correspondía dar una perspectiva partidista desde Les Corts y tampoco, ha indicado, se dedica a "ser comentarista".

Sí se ha pronunciado sobre qué le gustaría que pasara: "me gustaría que hubiera un gobierno progresista como en la Comunitat Valenciana, necesitamos un gobierno cómplice con la sociedad valenciana y espero que, pasadas estas elecciones inevitables, eso sea posible". Puig ha justificado esa necesidad para no dar "ningún paso atrás" en los avances sociales conseguidos, ya que ha advertido que "todos los derechos no son irreversibles".

"Los ciudadanos deben tomar la palabra y aquellos que sean escogidos deben actuar todos con responsabilidad y hacer el gobierno que necesita este país", ha destacado, reclamando también que "se desfronterice la situación política en España" para que "todos los grupos políticos, en un momento determinado, puedan hablar y abordar sin fronteras situaciones que van más allá de lo que es un partido o un bloque determinado".

"Necesitamos alianzas generales de país", ha reiterado, para agregar que el conjunto de los políticos deberían actuar "con más humildad". Mientras tanto, ha concluido, en la Comunitat se seguirá haciendo "lo que toca, trabajando de acuerdo a lo acordado, y avanzando en el camino de progreso y avance social".