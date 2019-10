Puig asegura que el Gobierno "cumplirá" con el 'extra FLA' y que los recortes "no serán un drama"

VALÈNCIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, ha asegurado que el Gobierno en funciones "cumplirá" con el 'extra FLA' (Fondo de Liquidez Autonómica) que la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, se comprometió a entregar antes del próximo 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, y que los recortes que debe acometer el Consell por la falta de fondos "no serán un drama, ni mucho menos".

"Hemos hecho lo que corresponde, ajustar el presupuesto, y el Gobierno cumplirá, estoy bien seguro", ha recalcado este martes a preguntas de los periodistas sobre los 250 millones de euros que Hacienda se comprometió a abonar antes del 9 d'Octubre, correspondientes al remanente del FLA pendiente de distribuir.

Puig ha hecho hincapié en que "no hay recortes de carácter social", con lo que "ninguna persona se verá afectada directamente", y no ha entrado a detallar las partidas afectadas, garantizado que el conseller de Hacienda, Vicent Soler, "dará cuenta en Les Corts", sin necesidad de que pase por el pleno del Consell.

Ahora bien, ha reiterado que los ajustes se deben a la no aprobación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 por "la extraña alianza entre independentistas, PP y Ciudadanos" en el Congreso, cuando eran "los mejores para la sociedad valenciana". "Y eso tiene consecuencias, pero va a tener las menos posibles", ha subrayado.

Para ello, ha sostenido que el Consell apuesta por "atacar" las partidas que se puedan atrasar a 2020 y que eran "de difícil ejecución" a tres meses de cerrar este ejercicio. Ha rechazado así que los ajustes puedan suponer "nada parecido a lo que en el imaginario colectivo fueron los recortes del PP: copagos, no atender a personas en la sanidad pública...".

Eso sí, Puig ha reconocido que algunas inversiones no se podrán desarrollar y que otras se atrasarán "sin problemas de aquí a cuatro meses". "Tampoco estamos hablando de un drama, ni mucho menos. Afortunadamente, no tiene nada que ver con los recortes que conocemos", ha insistido.

Y ha defendido, por contra, que el Consell ha tratado de que "no hubiera los episodios del pasado de no poder pagar a la gente", entre los que ha destacado las "miles de empresas que sufrieron y las muchas que tuvieron que cerrar". "Eso es lo que no se puede producir --ha recalcado--; somos un gobierno reivindicativo pero responsable".

VISITA DE SÁNCHEZ

De cara al acto de precampaña de este miércoles, con la visita a València del presidente en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado que confía en que "sinceramente, a partir del 10 de noviembre (elecciones generales) se pueda albergar un horizonte de estabilidad para España", pues cree que es lo que "ambiciona" la sociedad valenciana.

Ha puntualizado que el clima electoral no impedirá que vuelva a defender ante Sánchez su "'libro'", la financiación autonómica y la suficiencia financiera de la Comunitat, como hace cada vez que tiene "una oportunidad con el presidente".

Puig ha sostenido que el Gobierno es "consciente" de la situación de las arcas valencianas. De hecho, considera que "tiene tanta conciencia que nadie duda ya de que esos 1.325 millones reivindicativos que figuran en el presupuesto (autonómico) son una realidad". "No podemos continuar en una situación de discriminación", ha remachado.