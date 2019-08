16 de agosto de 2019

Puig avisa a Ayuso: "Si juegas con la demagogia fiscal no vas a poder financiar el sistema social"

VALÈNCIA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha advertido este viernes que "las derechas que están gobernando en este momento en Madrid quieren desmantelar el estado de bienestar y potenciar la prestación de servicios públicos privatizados". A su entender si se quiere un estado de bienestar fuerte con una sanidad que es "un ejemplo" en todo el mundo, "no se puede jugar a la demagogia fiscal porque si juegas a la demagogia fiscal no vas a poder financiar el sistema social".

Así lo ha manifestado en una entrevista a la Cadena Ser recogida por Europa Press, después de que Isabel Díaz Ayuso, en su discurso como candidata, anunciara que como presidenta de la Comunidad de Madrid iba a llevar a cabo en la región "la mayor rebaja" de impuestos de la historia y "compensar la voracidad fiscal" del Gobierno central del PSOE.

Puig, que ya emitió este jueves un comunicado crítico con las intenciones de Ayuso, ha insistido de nuevo en que "en un momento en que regiones como la Comunidad de Madrid o la Comunitat Valenciana están generando una "deuda enorme", lo que no se puede hacer es "abandonar nuestra responsabilidad fiscal". "Eso no es razonable", ha insistido.

A su juicio, "hay que analizar bien la situación y sobre todo qué estado de bienestar queremos y ahí sí que hay una cuestión ideológica" donde "las derechas que están gobernando en este momento en Madrid quieren desmantelar el estado de bienestar y potenciar la prestación de servicios públicos privatizados", ha lamentado.

En este sentido ha apuntado que "la cuestión impositiva no puede ser abordada desde la falta de rigor" y "en una situación en la que necesitamos tener suficientes recursos para mantener el estado de bienestar, lo que no se puede hacer es política partidista en esta cuestión".

Así ha abogado porque "al mismo tiempo que se aborde la reforma del sistema autonómico de financiación se aborde también la reforma fiscal" y cree que hay impuestos como los de patrimonio, sucesiones y donaciones que "probablemente deban de ser estatales porque si no se generan competencias que no tienen ningún tipo de sentido entre CCAA de un país.

LA CAPITALIDAD DE MADRID, UN EFECTO A TENER EN CUENTA

A su entender, la cuestión de los impuestos "se tiene que abordar con rigor", de modo que ha criticado "esta suerte de rebajas de verano impositiva" propuesta por Ayuso "absolutamente irresponsable, sobre todo porque parte de Madrid, cuyo efecto capitalidad tiene un hecho valorativo positivo para Madrid desde siempre", ha apuntado.

Según el jefe del Consell, "ese efecto capitalidad ha sido capaz de atraer en términos económicos a empresas, las sedes de muchas multinacionales y todo eso tiene unos costes beneficiarios para la Comunidad de Madrid pero no para el resto". En este contexto, "plantear de manera unilateral esta cuestión lo que está es generando una competencia fiscal entre CCAA y continuando esa línea de paraíso fiscal que se inició en el pasado", ha lamentado.

Para Puig, "lo que no puede ser es que exista un país en el que haya esta falta de igualdad y equidad" por lo que se ha mostrado partidario de que "al mismo tiempo que se aborde reforma del sistema autonómico de financiación se aborde también la reforma fiscal" y si finalmente hay impuestos que se considera que no deben ser aplicados "pues que no se apliquen para nadie".

No obstante, en este momento en el que "algunas CCAA estamos absolutamente ahogadas por la infrafinanciación y necesitamos mantener los impuestos porque si no se van al traste la sanidad, la educación y los servicios sociales, lo que no se puede hacer es este 'dumping' que genera más desigualdad", ha insistido.

De hecho, preguntado por si cree que se debería compensar el "efecto capitalidad" del que disfruta Madrid con una rebaja de lo que recibe a través de la financiación, Puig ha apuntado que "todos los elementos se tienen que poner encima de la mesa a la hora de elaborar el nuevo sistema financiación autonómica, todos. Todo se debe considerar", ha remarcado.

A su entender, "el efecto capitalidad en España tiene unas consecuencias económicas, y se ha visto este megacentro que se está creando está perjudicando más seriamente que nadie incluso a las CCAA más próximas a Madrid porque hay una centralización objetiva. España no puede continuar potenciando un centralismo que además no es inteligente y no ayuda a la cohesión ni social ni territorial del país", ha concluido.