Puig destaca el servicio prestado por Soler: "Por encima de una mirada partidista, siempre ha tenido una mirada de país"

VALÈNCIA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacado el servicio que el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha prestado al PSPV, así como "la gran aportación que ha hecho a la Comunitat Valenciana", y ha subrayado: "Por encima de una mirada partidista, él siempre ha tenido una mirada de país".

Así se ha pronunciado Puig este jueves en declaraciones a los medios antes de presidir la reunión de la Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV, preguntado por su valoración de la decisión de Soler de renunciar al acta de diputado en Les Corts.

El conseller, que mantiene su cargo en el Gobierno valenciano, ha tomado esta decisión con el objetivo de dedicarse "en cuerpo y alma" a lograr una financiación "justa", cuestión que considera que es la "más trascendental" y "prioritaria" para los valencianos en este momento.

Para Puig, "Vicent Soler es una de las personas más convencidas de lo que significa el autogobierno de los valencianos. Simplemente, en estos momentos él ha tomado una decisión de dedicar todo su esfuerzo al gran problema de los valencianos, que es la financiación, y ahí es donde va a centrar todo su trabajo".

Respecto a esa financiación autonómica, Puig ha asegurado que esa financiación autonómica es "el problema más importante en estos momentos" para los valencianos, junto con la ausencia de Presupuestos Generales del Estado (PGE), tras no salir adelante el proyecto que presentó el PSOE, "el mejor en décadas para la Comunitat".

"El dinero no se inventa", ha insistido Puig, que ha añadido: "Hay que explicarle siempre la verdad a los ciudadanos y no podemos engañarlos, la Comunitat Valenciana tiene una situación difícil: estructuralmente porque no tenemos la financiación que nos toca y coyunturalmente porque tenemos unos problemas derivados fundamentalmente porque no se han aprobado los presupuestos".

Además, Puig ha resaltado "otro problema grave" de la Comunitat, que consiste en una "interlocución difícil" debido a que el gobierno en funciones "no es un gobierno con toda la legitimidad". Al respecto, ha incidido en que le gustaría que se pudiera dar una solución para que, con un gobierno ya con plena legitimidad, pudieran "conversar y acordar una financiación justa para la Comunitat Valenciana".