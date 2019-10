19 de octubre de 2019

Puig exige a Torra "desterrar absolutamente la violencia" en Cataluña: "Ya no caben excusas"

VALÈNCIA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha exigido este sábado a su homólogo catalán, Quim Torra, "desterrar absolutamente la violencia" en Cataluña por que la "primera obligación" de los responsables políticos es "preservar la paz cívica". "Ya no caben más excusas", ha insistido.

Así se ha expresado Puig a preguntas de los medios en la visita a la II Mostra de Turisme de la Comunitat Valenciana, en València, donde ha defendido que "todos los responsables políticos tienen como primera obligación precisamente preservar claramente la paz cívica y la convivencia". "Y eso es lo que le exijo al president Quim Torra y a todos los actores políticos de Cataluña", ha señalado.

Puig ha remarcado que la violencia "no puede tener ningún apoyo" y "no puede haber excusas ni se puede hablar de un debate sobre si hay infiltrados o no infiltrados". "Lo que hay que hacer es acabar con la violencia y no puede haber equidistancia", ha subrayado.

Ha insistido en que "es fundamental la convivencia" y ha remarcado que ésta "no es posible con violencia". Al mismo tiempo, ha defendido que "sin diálogo no hay democracia".

Puig ha reclamado a los responsables políticos de Cataluña "acatar la sentencia en su totalidad", al tiempo que ha pedido que "no se haga una lectura interesada" de la misma "por parte de otros sectores".

"SOLUCIÓN POLÍTICA"

En este contexto, ha reclamado que "se abra el tiempo de la política para solucionar un conflicto que se ha enquistado, que tiene raíces políticas y que por lo tanto tiene que tener una solución política desde la legalidad y el diálogo, dentro de la ley, de la Constitución y del Estatuto de Autonomía".

El 'president' de la Generalitat ha asegurado que la situación de Cataluña afecta "directamente" a la Comunitat Valenciana "desde el punto de vista político y económico" y ha remarcado que la relación económica entre Cataluña y la Comunitat valenciana "es muy importante".

Puig ha admitido que "cualquier alboroto o corte de carretera hace mucho daño" a la Comunitat y "genera problemas en los mercados europeos" y ha pedido "mantener abiertas las comunicaciones par evitar que se colapse una parte importante de nuestra economía".

Finalmente, el 'president' también ha dado "todo el apoyo de la Generalitat" a los transportistas valencianos que estos días han mostrado su preocupación por los problemas con que se encuentran la red viaria que atraviesa Cataluña.