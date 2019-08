30 de agosto de 2019

Puig insiste en que "hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para que no haya nuevas elecciones"

VALÈNCIA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha lamentado este viernes la situación de "incertidumbre" política en España y ha defendido que "hay hacer todos los esfuerzos necesarios para que no haya unas nuevas elecciones, los ciudadanos ya votaron y debería ser lógico que hubiera un gobierno determinado fundamentalmente por aquello que dijeron los ciudadanos".

Así se ha pronunciado Puig en declaraciones a los medios antes de mantener un encuentro con representantes empresariales valencianos al ser preguntado por cómo se afronta el nuevo curso con la situación actual de bloqueo político en España.

"Los ciudadanos le dieron una mayoría clara a un partido político, aunque no tiene mayoría absoluta y, por tanto, tiene que contar con otros grupos. Lo que no se puede es, si no hay una mayoría alternativa, bloquear que haya un gobierno", ha defendido, para agregar que "no es posible que haya en estos momentos una situación de bloqueo institucional que haga peligrar todo un proyecto de progreso para España".

Según ha dicho, tanto en el plano político como en el económico parece que este va a ser un otoño que se va a "vivir apasionadamente, quizás un poco más apasionadamente de lo que nos gustaría".

"Si no hay gobierno hay consecuencias negativas. Y hay consecuencias negativas, entre otras cosas, por no tener un presupuesto, porque muchos de los problemas que estamos sufriendo nosotros ahora vienen precisamente porque no hay un presupuesto", ha insistido el presidente valenciano, que ha recordado que fueron "los partidos de derechas y los independentistas" quienes decidieron "fulminar el presupuesto".

Respecto a las declaraciones del diputado de Compromís, Joan Baldoví, que ha lamentado la "pachorra" del PSOE dejando pasar los días para negociar con Unidas Podemos, Puig ha afirmado que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, "ha estado hablando con todos, con Compromís el primero".

EL PROGRAMA, LO FUNDAMENTAL

"Ciertamente, hay una posición complicada de negociación con Podemos, pero creo que el presidente está hablando no solo con los grupos políticos, que empezará los próximos días, sino también con la sociedad civil para formar un programa", ha agregado.

Así, ha remarcado que "más allá de quién conforme el Consejo de Ministros, lo fundamental es que haya un programa que solvente los problemas fundamentales que tiene la sociedad española en un escenario de dificultad".

En la Comunitat Valenciana, ha proseguido, "con estabilidad honradez y diálogo social se ha conseguido que todos los indicadores sean positivos" y ahora hay que garantizar esa estabilidad en España.