9 de agosto de 2019

Puig niega tensión en el Botànic por la tasa turística y afirma que dialogarán con "sensatez" con los sectores afectados

CASTELLÓ, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado que "no hay ninguna tensión" con los socios del Gobierno valenciano por la tasa turística, sino que ha puntualizado que hay "opiniones diversas", al tiempo que ha anunciado que dialogarán "desde la sensatez" con los sectores afectados y "pensando en el interés general".

Así se ha pronunciado este viernes el 'president' al ser preguntado por los medios de comunicación sobre las "tensiones" en el Consell por la tasa turística, después de su visita a Castelló para asistir al acto de toma de posesión de la directora general de la Agencia Valenciana Antidespoblación, Jeannette Segarra.

"No hay ninguna tensión con los socios de gobierno a este respecto, hay opiniones diversas, pero no solo entre los miembros del gobierno, sino también en la sociedad", ha subrayado Puig, que ha apuntado que lo dialogarán todo "desde la sensatez".

A este respecto, ha precisado que no será solo diálogo político, sino también con los sectores afectados y "pensando en el interés general, que es lo que a nosotros nos importa", aunque ha añadido que "la política turística no puede estar residenciada en si se pone o no un impuesto, va mucho más allá".

"Tenemos una muy buena situación a pesar de las dificultades. En la legislatura pasada han crecido tres millones los turistas extranjeros y tres millones los nacionales. Es un buen momento de la Comunitat Valenciana como destino turístico y se han hecho cosas de manera razonable, desde esa unidad de acción desde el sector privado y el público", ha sostenido Puig.