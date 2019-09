Puig sobre la reunión PSOE-Podemos: "Quiero en nombre de los valencianos que haya pronto gobierno para interlocutar"

ALICANTE, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha asegurado, al ser preguntado por el encuentro que tienen previsto mantener este jueves las delegaciones de PSOE y Unidas Podemos sobre la investidura, que lo que quiere, en nombre de los valencianos, es que haya "pronto" un gobierno con el que poder interlocutar.

"Lo único que quiero, en nombre de los valencianos es que haya pronto un gobierno en España para poder interlocutar y coincidir y avanzar en los derechos sociales y económicos de los valencianos", ha dicho en Agost (Alicante), donde ha asistido el corte del primer rácimo de la DO Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó, al ser preguntado por qué espera de la reunión de esta tarde entre ambas delegaciones.

El 'president' ha manifestado que espera que la situación se resuelva "con buena voluntad, cuanto antes, en función de lo que han decidido los ciudadanos de un gobierno de progreso para España".

Asimismo, en relación con la financiación autonómica y posibles recortes por la falta de ingresos previstos después de que no salieran adelante los Presupuestos Generales del Estado, Puig ha reiterado que "nunca" se va a recortar en servicios públicos fundamentales y derechos de los valencianos, pero ha incidido en el hecho de que no haya PGE ni Gobierno "tiene consecuencias".

"Hay inestabilidad en España que esperemos que se resuelva", ha dicho, para añadir: "Vamos a reivindicar ahora y siempre lo que se merecen los valencianos; no queremos más que lo que nos pertenece pero tampoco menos. Hay una infrafinanciación que está asumida, que hemos conseguido que en cuatro años se asumiera por el conjunto del Estado y se trata de que haya un gobierno poder interlocutar y que haya una normalidad institucional y podamos abordar una reforma estructural que necesita España, no solo la Comunitat Valenciana".

En esta línea, ha insistido en que "reivindicación y responsabilidad no están reñidas" por lo que ha subrayado que se debe ser "responsables y reivindicativos en lo que es justo de verdad, no en la demagogia".

TRASLADO DE PARTIDAS A 2020

Preguntado por el hecho de que si se alarga la situación habría que llegar a recortes, Puig ha precisado que están analizando "partidas que vayan a ser de difícil ejecución o que se puedan trasladar al año próximo sin quebranto". "Esa es la visión para intentar ser responsable", ha mantenido.

Puig ha insistido en que cuando no hay un PGE que "avalaba recursos, actuaciones e inversiones para la Comunitat y esa extraña alianza no fue productiva porque no hubo PGE" --en referencia a que los tumbaron los votos de PP, Ciudadanos e independentistas-- "eso tiene consecuencias y un gobierno responsable, en un entorno que sea, debe intentar avanzar sin quebrar el compromiso social".