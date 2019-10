4 de octubre de 2019

Ribó emplaza al pleno extraordinario sobre la EMT de València para debatir las responsabilidades tras el fraude

VALÈNCIA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València, Joan Ribó, ha emplazado este viernes al pleno extraordinario sobre la Empresa Municipal de Transportes (EMT) que tendrá lugar el próximo 17 de octubre para hablar y debatir sobre las responsabilidades políticas que reclaman los grupos de la oposición en el Ayuntamiento tras el fraude de 4 millones de euros detectado en la compañía pública.

"En el pleno trataremos estas cosas", ha indicado el primer edil preguntado por las responsabilidades políticas y el "cese inmediato" del concejal y presidente de la Empresa Municipal de Transporte (EMT), Giuseppe Grezzi, que se piden desde la oposición municipal tras conocerse el citado fraude.

Ribó se ha pronunciado de este modo tras presidir en el Ayuntamiento de València el acto de entrega de honores y distinciones con motivo del 9 d'Octubre. El alcalde ha destacado que ha convocado para el 17 de octubre la sesión plenaria extraordinaria sobre lo sucedido en la EMT solicitada por el PP y respaldada por los otros dos grupos de la oposición, Cs y Vox.

"Lo que he de decir es que me pidieron ayer un pleno extraordinario. Ese pleno extraordinario ya lo he convocado y he comunicado que lo había convocado para el día 17", ha expuesto el responsable municipal.

Joan Ribó ha explicado que no lo ha programado para antes porque del 10 al 15 de octubre estará fuera de València al tener que asistir a la entrega en la India del reconocimiento que certifica que la ciudad será Capital Mundial del Diseño. "Llego el 15 y el 17 se hará el pleno. En su momento todas estas cosas las hablaremos", ha insistido.

El orden del día del pleno, conocido este viernes, incluye cuatro puntos. El primero reclama la comparecencia del alcalde y

presidente de la Junta General de Accionistas de la EMT, Joan Ribó, "para dar cuenta del presunto fraude ocurrido en el seno de dicha empresa municipal entre los días 3 y 20 de septiembre de 2019".

Asimismo, el segundo punto solicita "la creación de una comisión no permanente de investigación con la finalidad de determinar acciones tendentes a recuperar el dinero presuntamente desviado y las posibles responsabilidades políticas que se hayan podido cometer en el seno de la EMT València".

PROTOCOLOS Y NORMATIVA

El tercer punto del orden del día plantea "la solicitud a la Intervención General Municipal de un informe de auditoría sobre la correcta aplicación de los protocolos y normativa aplicable en las

órdenes de pago afectadas en la presunta estafa" en la compañía pública.

En último lugar, el orden del día propone "la solicitud de una auditoría de seguridad independiente sobre los sistemas informáticos del Ayuntamiento de València y de la EMT València para

detectar las vulnerabilidades del sistema que ha

permitido la presunta estafa". Igualmente, en este punto se pide "determinar si estas vulnerabilidades han afectado o pueden afectar a otros departamentos municipales o entidades del Sector

Público Local".