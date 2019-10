Ribó pide "cautela" ante el fraude de la EMT y dice que se informará a través del Consejo de Administración

VALÈNCIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València, Joan Ribó, ha pedido este lunes "cautela" ante el fraude de cuatro millones de euros detectado en la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de la ciudad y ha asegurado que por parte del Ayuntamiento y de esta compañía pública "no hay ningún problema" para "informar". No obstante, ha indicado que la información correspondiente se ofrecerá a través de la comisión de investigación que se propondrá en el Consejo de Administración de la entidad.

Ribó se ha pronunciado de este modo en la comparecencia que ha tenido ante los medios de comunicación para informar de la Junta Local de Seguridad con motivo del 9 d'Octubre, preguntado por dicho fraude y por la petición que el grupo municipal del PP hace para que convoque un pleno extraordinario en el que abordar este asunto.

"Se han dado muchas explicaciones respecto al fraude que ha aparecido en la EMT", ha respondido el primer edil, que ha resaltado que se está planteando --como ha avanzado este lunes el presidente de la EMT y concejal de Movilidad, Guiseppe Grezzi-- la constitución de una comisión de investigación para dar explicaciones sobre lo ocurrido en el Consejo de Administración de la compañía.

Joan Ribó ha comentado que por medio de dicha comisión se ofrecerá "toda la información" y "todos los datos al respecto", al tiempo que ha resaltado que el pasado viernes ya hubo un Consejo de Administración y que en este órgano "están todos los partidos" políticos que integran el Ayuntamiento".

"No tenemos ningún problema de informar pero con las cautelas de consultar con la policía" antes, ha manifestado el responsable municipal. Ribó ha destacado que es la policía quien está trabajando los temas relacionados con el fraude detectado que, según ha dicho, "son de una complejidad importante desde el punto de vista informático por muchos motivos".

El alcalde ha indicado, a este respecto, que hay que tener en cuenta que es un asunto "que en estos momentos está bajo investigación policial" y ha insistido en la necesidad de "ser cautos" y "no desvelar determinadas búsquedas que se pueden hacer" aún y que corresponden "a la policía" antes de que el tema pase a los tribunales.

"No hay ningún problema de informar. Se hará a través de una comisión en el Consejo de Administración. La oposición tiene que entender que estas cosas necesitan ciertas cautelas. No han pasado aún ni a los tribunales, están en fase policial. Hay cosas que se pueden decir y otras que se deben callar", ha planteado.

Asimismo, Joan Ribó, que ha apuntado que "este no es un tema de corrupción político, ha aseverado que se trata de un asunto que "no es solo del Estado español" --el dinero defraudado se transferido a cuentas bancarias de China en un periodo de 20 días-- y que "tiene muchas vertientes".

Preguntado por el protocolo de seguridad de la EMT y por si este se va a revisar, el primer edil ha asegurado que "por supuesto" que se tiene pero ha dicho que "se han saltado absolutamente todos los protocolos de seguridad". "Tenía la firma mancomunada de dos personas, el gerente y la directora administrativa. Ninguno de estos dos controles se hizo, se los saltó", ha expuesto respecto a la realización de las transferencias del dinero defraudado.

Así, sobre si está previsto modificar ese protocolo, Ribó ha declarado que no y que "el problema no es modificarlo". "Este protocolo es suficiente. De entrada, no tenemos ningún motivo. Lo que ha habido ha sido una falsificación muy clara de unas firmas y no de seguir el protocolo correspondiente", ha afirmado aunque ha señalado que "es pronto para hablar de esto" porque "se tiene que ver qué ha pasado" y "cómo se ha hecho".

"LA INVESTIGACIÓN ESTÁ ABIERTA"

Por su parte, el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, que ha comparecido junto a Ribó para informar de la Junta Local de Seguridad, ha afirmado, preguntado por el fraude de la EMT, que "la investigación está abierta" y que esta tiene "algunas vertientes" que se deben "resolver".

"Hay distintas cuestiones que la policía está investigando más allá de lo que los ciudadanos conocer", ha dicho, a la vez que ha pedido también "prudencia". "Mientras no haya un pronunciamiento o una conclusión policial, no se comunicará al Ayuntamiento, con el que estamos colaborando directísimamente. Se dará cuenta a la autoridad judicial de aquellas responsabilidades que hubiera", ha dicho.

Fulgencio ha comentado también que "el protocolo --de la EMT-- debería haber funcionado pero no se ha cumplido". "Tenemos que comprobar por qué se ha saltado ese protocolo de seguridad y cuáles son las implicaciones", ha explicado.