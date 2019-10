4 de octubre de 2019

El subdirector de Política Arancelaria: "Cualquier brexit supondrá una situación peor pero no se hundirá el mundo"

VALÈNCIA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El subdirector general de Política Arancelaria y de Instrumentos de Defensa Comercial del Ministerio de Industria, Pedro Pascual, ha destacad o este viernes que "cualquier Brexit va a suponer una situación peor a la que tenemos ahora con toda seguridad, pero tampoco se va a hundir el mundo", porque el país británico "será un país tercero y habrá que trabajar como se trabaja con cualquier país tercero".

Así lo ha manifestado este viernes en declaraciones a los medios antes de participar en la jornada 'La empresa española ante el brexit', que celebra Cámara Valencia y en la que ha intervenido el presidente de esta institución, José Vicente Morata, y la directora territorial de Comercio y delegada del ICEX en Valencia, Cristina Martínez, entre otros.

Pascual ha cifrado en 40.000 millones de euros los ingresos que supone el comercio con Reino Unido, para subrayar que "no nos podemos permitir perder un socio" como este país, y por ello "si se produce lo que nadie desea los sectores tendrán que adaptarse a una situación que va a ser más difícil que la que tenemos ahora".

En este sentido, ha afirmado que "cualquier Brexit va a suponer una situación peor a la que tenemos ahora con toda seguridad, pero tampoco se va a hundir el mundo". Ha explicado que comerciar con Reino Unido será "como trabajar con cualquier país tercero en cuanto a logística, controles, aduanas y gastos.

Preguntado por si las empresas están preparadas para un Brexit duro, ha recalcado que las mercantiles "han tenido dos años" más una prórroga y que hay "un grado de conciencia".

"EL PROBLEMA ES LA INCERTIDUMBRE"

No obstante, ha hecho hincapié en que "posiblemente no todas las empresas quieren hacer cambios hasta saber si se va a producir esto" y que, por tanto, "el problema es la incertidumbre". "Meter personal extra muchas veces es complicado si no tienes la seguridad", ha insistido, para subrayar que "no sabemos lo que va a pasar".

"Habrá de todo, empresas que ya tengan hechos sus planes de contingencia y otras que no. La administración, por lo menos, en cuanto a anuncios y avisar a las empresas llevamos dos años en ello, se ha aprobado un real decreto de medidas urgentes, se van a reforzar plantillas para inspección y aduanas", ha indicado.

En cuanto a la posible afección del Brexit, ha señalado que el Banco de España hizo una estimación de que "suponía para España 0,3 puntos del PIB", pero "esas estimaciones son modelos", ha puntualizado.

Preguntado por recomendaciones para las empresas que no estén preparadas ante el Brexit, ha destacado que las mercantiles que estén trabajando ya con terceros países "no tendrán demasiado problema", pero sí las pequeñas empresas que "estén trabajando únicamente con el mercado europeo y esto sea un tema nuevo para ellas". Aconseja un asesoramiento externo, "ir preparándose para ver lo que les va a convenir".

EN EL TURISMO, "SEGUIRÁN VINIENDO"

Respecto al sector turístico, Reino Unido es el "primer cliente en servicios, con mucho", ha apuntado, antes de destacar que el turismo supone "el 20 por ciento de todo el comercio de bienes y servicios".

"Es un impacto muy grande, pero seguirán viniendo, si les interesa y aquí hay sol, seguirán viniendo, con más complicaciones posiblemente en el aeropuerto que en vez de estar en la cola de la UE, tienen que estar en la cola de terceros países", ha agregado Pascual.

MORATA PIDE REFLEXIONAR SOBRE LAS SANCIONES A RUSIA

Por su parte, le presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata, ha expresado que "desde el punto de vista de Cámara Valencia", si al final hay un Brexit aunque sea blando o vemos lo que está sucediendo con los aranceles de EEUU", "cabría que Europa se pensara de verdad las sanciones a Rusia, sobre todo en los temas agrícolas,.

"Para nosotros ha sido realmente negativo lo que ha sucedido estos años por las sanciones que ha habido a Rusia", ha manifestado, al tiempo que ha instado a "plantearse" esta cuestión porque "sería una forma también de mitigar bastante el impacto".

En su opinión, "Europa tendría que empezar a analizarlo porque después de estos años se ha visto que este tipo de sanciones no sirven para nada". "Estamos en un libre comercio", ha subrayado, antes de recalcar que los tratados comerciales con Japón y Canadá están "yendo fenomenal".

Morata ha destacado que la Comunitat Valenciana "tiene casi ya el mismo número de empresas exportando a África y Asia que a Europa, no en volumen pero sí en número de empresas que han tomado la decisión". "Hay que diversificar porque le mundo está cambiando, pero sí que es verdad que no hay nada que sea el fin, hay una nueva situación y las empresas se están preparando".