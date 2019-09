Suspendidos todos los trenes de media distancia a València y Alicante sin alternativa por carretera

VALÈNCIA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La última hora del temporal

Las lluvias torrenciales que están descargando en la mitad sur de la Comunitat Valenciana como consecuencia de la DANA (Depresión aislada en niveles altos) ha obligado a cortar la circulación de todos los trenes con origen y destino València y Alicante y de la línea Alcoi/Xàtiva-València sin posibilidad de realizar el viaje por carretera debido al estado de las carreteras, según informa Renfe en su cuenta oficial de Twitter.

De este modo, el Talgo y Euromed con origen Barcelona y destino Alicante/Murcia y viceversa solo se realizará el viaje entre Barcelona y Valencia sin alternativas por carretera. Por su parte, las circulaciones de Media Distancia Ciudad Real-Alicante y viceversa, solo realizará el viaje entre Albacete y Ciudad Real. De Albacete a Alicante/València tampoco hay posibilidad de realizar el viaje por medios alternativos por el estado de la carretera.

Por su parte, avisa de que el Talgo 697 Barcelona-Sevilla realizará Valencia-Albacete por carretera "siempre que las condiciones lo permitan". Además, están suprimidas todas las circulaciones de cercanías en tren Alicante-Murcia y cercanías Valencia-Alicante también sin posibilidad de establecer medios alternativos.

No obstante, en la Línea AVE no se ha producido ninguna afectación y en estos momentos, no hay cancelaciones ni modificaciones en el recorrido de trenes AVE con origen o destino la Comunitat Valenciana.