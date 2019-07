18 de julio de 2019

Tears For Fears, Keane, Los Planetas y La Plata harán vibrar la Marina en el 4ever Valencia Fest este domingo

VALÈNCIA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Marina de València acoge este domingo la segunda edición del 4ever Valencia Fest con la programación de cuatro únicos artistas: los británicos Tears For Fears, que actúan en España por primera vez en 20 años; Keane, en una de sus únicas dos actuaciones en el país en su gira de vuelta, los granadinos Los Planetas y los valencianos La Plata.

El evento regresa "con aires renovados" y "pretende diferenciarse del resto de festivales nacionales por ofrecer los conciertos completos de gira de los artistas y programar actuaciones exclusivas en nuestro país", ha informado la organización en un comunicado.

Desde la apertura de puertas a las 17.30h, el orden de actuaciones será el siguiente: a las 18.10 horas arrancará el concierto de los locales La Plata; le seguirán Los Planetas a las 19.30 horas con un set de grandes éxitos.

A las 21.30 horas irrumpirá Keane en el escenario con el show que incluye los temas de su recientemente publicado nuevo álbum, que aparece después de años de silencio, y finalizarán Tears for Fears a las 23.30 horas, con un concierto "único y exclusivo" en nuestro país después de 20 años sin visitar España.

El mítico dúo británico de los 80 Tears For Fears encabeza la selección artística de este año, que pretende "satisfacer a todos los públicos". Tears For Fears actuarán en exclusiva en el festival, y será esta la única cita donde se podrá disfrutar en nuestro país de temas como 'Shout' o 'Everybody wants to rule the world' en directo después de veinte años.

Los también ingleses Keane son otra de las actuaciones únicas programadas, ya que de sus dos conciertos previstos en España este año, solo quedan entradas para verlos en 4ever Valencia Fest.

Keane acaba de anunciar la publicación de un nuevo disco después de seis años de silencio, y en el festival se podrá escuchar en exclusiva este esperado álbum de uno de los grupos de rock independiente más importantes del milenio gracias a singles como 'This is the last time', 'Everybody is changing' o 'Somewhere only we know' y a su particular estilo musical con el piano como instrumento principal.

Por su parte Los Planetas girarán en 2019, casi treinta años después de su formación, con un set de grandes éxitos que repasará su amplia discografía y que incluye temas que ya forman parte de la cultura poopular como 'Qué puedo hacer', 'Un buen día' o 'Santos que yo te pinté'.

Y por último, La Plata, banda underground que con su primer LP 'Desordenpublicado' en 2018 y lleno de hits, está llevando el nombre de València por toda la península y no podían faltar en un festival en su ciudad.