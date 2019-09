10 de septiembre de 2019

Unides Podem insta a Puig a reclamar "de forma urgente" otra reunión con la ministra Montero

VALÈNCIA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La síndica de Unides Podem en Les Corts, Naiara Davó, ha instado al 'president' de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, a que reclame otra reunión "urgente" con la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, al anularse la prevista para este martes por una nueva cita de la comisión negociadora PSOE-Unidas Podemos para la formación de gobierno en España.

Para la confluencia, el encuentro debe producirse "en el menor plazo posible". En su reunión con Montero, Puig tenía previsto solicitar que se arbitre una solución al bloqueo de las entregas a cuenta derivadas del sistema de financiación, así como "el IVA impagado, cuya no libranza está provocando que el Consell esté planteado realizar recortes en los presupuestos", recuerda Unides Podem en un comunicado.

Ante esta situación, su portavoz ha defendido que "el Ministerio de Hacienda es el responsable de encontrar una solución para entregar a las comunidades autónomas los pagos debidos". "No es de recibo que el Gobierno de España no solo no aborde una solución para la financiación autonómica, sino que nos exija más recortes", ha subrayado.

"Parece que desde Madrid no acaba de haber voluntad política. Y si la hay, y el problema es tener un gobierno en funciones, más razón para apremiarse a conformar un Gobierno de coalición con Unidas Podemos que pueda acometer una reforma sustancial del sistema de financiación".

Davó ha hecho hincapié en que "el acuerdo sobre la financiación no puede esperar", pues cree que "es el momento de encontrar soluciones a la financiación" y que "no valen más excusas". Por todo ello, ha instado a acordar una nueva fecha para "una reunión tan urgente y que tanto necesita la Generalitat".

Como "la Comunitat Valenciana no puede volver a ser la olvidada", ha defendido "el respeto institucional que debe mantener el gobierno central hacia el de la Generalitat. "Puig no puede ser el portavoz de Ferraz en Valencia, necesitamos un 'president' que ejerza de 'president', porque la Comunitat no puede esperar", ha reivindicado.