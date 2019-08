30 de julio de 2019

Xoel reconoce vivir el "mejor momento" de su carrera y lo equipara a su etapa final con Deluxe: "Disfruto de mi trabajo"

BENIDORM (ALICANTE) 30, (EUROPA PRESS)

Xoel López (La Coruña, 1977) ha pasado por el escenario del Low Festival de Benidorm tirando de lo que considera el "mejor momento" de su carrera.

En una entrevista con Europa Press antes de saltar con la banda, insiste en que está disfrutando "más que nunca" de su propia carrera, lo cual le llega tras "mucho trabajo" y estar plagado de "exigencias propias".

"Siempre me exijo tener un proyecto que se adapte a diferentes formatos, no sólo para pasar un concierto de sala a festival, sino también ser versátil al pasar de trío a banda completa o a actuar yo sólo", asegura el gallego, quien opina que "cada concierto es un mundo" y cada uno requiere su propio trabajo.

Así, de unas tablas a otras hay diferentes condicionantes que hacen sacar a la luz a un Xoel o a otro, desde conciertos "con poca gente, donde caben canciones más tranquilas" hasta pases como el de Benidorm, "junto a otras siete personas en el escenario, donde puedes sacar las más bailongas".

Para cumplir con esa exigencia de adaptación de uno a otro escenario, se ayuda de la experiencia y de la "gran paleta" que le acompaña y le permite "elegir diferentes colores según el momento".

"Cada concierto me lo planteo de una manera diferente, y, de hecho, se puede decir que tengo como cuatro o cinco conciertos que van alternándose durante el año, siendo el mismo artista, siendo el mismo nombre, pero que si ves una cosa un día y ves otra otro día, hasta puedes dudar de que sea el mismo tío", afirma.

Su "momento vital", la banda actual y la "energía" que crea en el escenario hacen que ahora disfrute "más que nunca". "Ahora puedo elegir canciones de 2003, de 2005, de 2018... Juego y, creo que me lo estoy pasando mejor que nunca. Ahora mejor que cuando estás pensando cómo hacerlo, a ver si me saldrá, si no me saldrá... Yo estoy disfrutando un poco de cierta madurez en la profesión, la sensación de estar ya disfrutando, de estar recogiendo lo sembrado".

En la misma línea, asegura que tras dejar atrás Deluxe, lo pasó mal. Aunque "fue duro renacer y volver a los festivales a intentar que la gente empezara a entender la evolución, por fin ahora "disfruta", ya que considera que "todo está explicado y sólo hace falta cantar y bailar". Precisamente, durante su actuación en el Low, agradeció a la organización del festival haber apostado por él cuando inició su proyecto como Xoel López.

EQUIPARABLE AL FINAL DE DELUXE

No duda en afirmar que el momento actual es "equiparable" a la etapa final con Deluxe, "que también fue muy potente".

"Creo que es lo único comparable. Tengo una banda de lujo que me costó mucho conseguir. No sé si es mi mejor momento artístico, pero desde luego sí es el mejor momento personal. Porque estoy disfrutando de mi propio trabajo y sé más lo que quiero", insiste López.

Mantenerse arriba "no ha sido llegar y besar el santo" y sí ha requerido de "mucho pico y pala", y siempre sin renegar del pasado.

Por ello, Xoel no tiene "conflictos" con recuperar repertorio de proyectos pasados. "No es un pasado pisado. Deluxe, al fin y al cabo, también era un proyecto solista y no tengo ningún rechazo a lo anterior, sino que trato de unificarlo e ir sumando cosas al mismo caldo. Siento que es todo como una especie de masa madre, algo que se va ampliando y que se hace cada vez más complejo".

LA LITERATURA LE "REBASÓ LA COPA"

Xoel López habla también de su vertiente como escritor. "Lo que me pasó a nivel literario es que me rebasó la copa. Yo me encontré con la literatura. Después de escribir tantas canciones llegó el momento en el que empecé a hacer otro formato, llámalo poemas, llámalo 'X'. Pero es algo que me encontré, casi un accidente".

Por esa razón, aunque no tiene como objetivo volver a coger la pluma buscando un libro, si la copa "vuelve a rebasar", asegura que tendrá que ponerse a ello.