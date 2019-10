10 de octubre de 2019

Expertos y promotores analizan el potencial de la música como elemento dinamizador del turismo en la Comunitat

VALÈNCIA, 10 Oct. (EURPA PRESS) -

La Generalitat, a través del convenio firmado con la Asociación de Promotores Musicales (MusicaProCV), ha colaborado en la puesta en marcha de la primera edición de las jornadas profesionales Tiim (Turisme & Industria Musical) con el objetivo de analizar el potencial de la música como elemento dinamizador del turismo, según ha informado el Consell en un comunicado.

El turismo musical es uno de los productos en los que se está trabajando en los últimos años desde Turisme Comunitat Valenciana, dada la tradición musical de la Comunitat Valenciana y las grandes posibilidades de atracción de visitantes que han abierto los festivales de música, con importante proyección internacional.

De esta forma, los próximos 15 y 16 de octubre tendrán lugar en el Centro del Carmen los primeros encuentros, que continuarán durante la celebración de la séptima edición de la Feria Valenciana de la Música Trovam - Pro Weekend que se celebrará en Castelló el 8 de noviembre.

Al respecto, el secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, ha destacado que "la música es un producto turístico de primer orden para nosotros, con capacidad de dinamizar el territorio y generar oferta singular, pero necesitamos avanzar en la profesionalización de este sector".

Por ello, estas jornadas tienen como objetivo identificar los factores que pueden favorecer la promoción de la Comunitat Valenciana como destino turístico musical. Así, a través de este encuentro, se busca poner en contacto la industria musical con el sector turístico para explorar vías de colaboración capaces de incentivar el desarrollo musical, territorial y turístico de forma conjunta, coordinada y sostenible.

PROGRAMA

La primera jornada, prevista para el martes 15 de octubre en València, contará con ponentes de ámbito local, estatal e internacional, además de representantes institucionales y del tercer sector, para explicar y analizar los elementos que convierten al turismo musical en herramienta útil para el progreso económico y territorial. Del mismo modo, se analizarán los valores que aporta la música, el perfil del turista musical y la situación en que se encuentra la Comunitat Valenciana en este ámbito.

Participarán en esta jornada en una mesa redonda moderada por Amàlia Garrigós, Kevin McManus, jefe de la Liverpool Unesco Music City Council; Jeannette Varela, directora de la rama española del Netherlands Board of Tourism and Conventions; Jordi Puy, director CSO de Sound Diplomacy; José Nácher, profesor de la UV; Sergi Almiñana, promotor musical y secretario de MusicaProCV. Durante esta primera jornada, actuará Ales Cesarini Quartet & Soul Rebel que presentarán el nuevo trabajo 'Dandelion'.

El segundo día, el 16 de octubre, se centrará en analizar el potencial catalizador de los festivales en el turismo musical. La intención, ha señalado Colomer, "es valorar el impacto que tienen estos eventos en el espacio y la forma de conectarlos con los destinos turísticos y el resto de recursos que puede ofrecer el territorio".

En esta mesa redonda participarán Claudio Giust, director de comunicación de Rototom Sunsplash; belén Vallina, directora gerente del Vigo Convention Bureau; Julio Martí, director artístico de Noches del Botánico; carolina Rodríguez, directora de producciones Baltimore; rafa Fernández, director de Eyeife Festival de Cuba; Raúl Rubio, director de Singing in the Cave; y David Sánchez, director de The Music Republic (Arenal Sound, Viña Rock, Granada Sound, Festival de les Arts, FIB). La sesión estará moderada por Javier Campos, CEO Notikumi. Además, esta jornada contará con la actuación de Paco Valiente DJ con una sesión especial de músicas del mundo.

Por último, durante la séptima edición de la Feria Valenciana de la Música Trovam - Pro Weekend está prevista, el día 8 de noviembre, la celebración de una jornada de trabajo con mesas redondas, paneles y conferencias. En esta ocasión, el objetivo es estudiar nuevos perfiles profesionales surgidos como consecuencia del crecimiento del turismo musical, así como los retos a los que se enfrenta este sector. Del mismo modo, se expondrán algunos casos de éxito de la ribera francesa mediterránea, como los festivales d'Arle y Avinyó o de las ciudades de Niza y Montpeller.