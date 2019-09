12 de septiembre de 2019

La Academia de Cine presenta los cortos ganadores de la 'Mostra de Jóvenes Directores Europeos'

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas ha acogido la 'Mostra de Jóvenes Directores Europeos' con la presentación de los proyectos ganadores del concurso de cortometrajes, organizado por la Comisión Europea a lo largo de 2018 y 2019, según ha informado la institución.

El evento ha contado con la participación del director de cine Fernando Colomo como maestro de ceremonias, acompañado del jefe de la representación de la Comisión Europea en España, Francisco Fonseca; y de uno de los cinco ganadores del certamen, el español Jaime Olías.

Colomo, director de películas como 'Bajarse al moro', 'El efecto mariposa' o 'Antes de la quema', presentó cada uno de los cortos ganadores, entre ellos 'The sound of mine', de Jaime Olías.

El concurso, abierto a cualquier cineasta residente en la Unión Europea de entre 18 y 35 años, planteaba a los participantes presentar una idea para un cortometraje relacionada con alguna de las cinco temáticas planteadas (movilidad, sostenibilidad, capacidades y negocios, digital y derechos) grabada con un smartphone.

Una vez recibidas y valoradas todas las propuestas, un jurado compuesto por cinco directores de cine europeos eligió a los cinco ganadores (uno por categoría), que recibieron una dotación de 7.500 euros y la mentoría de uno de los miembros del jurado para dar vida a sus ideas.

"El arte, y muy particularmente el cine, gracias a su capacidad para llegar a todos los públicos, juega un papel decisivo en la integración europea desde un punto de vista cultural. Los grandes directores de cine forman ya parte de un acervo común y los ciudadanos europeos podemos vernos reflejados en los trabajos de Bergman, Truffaut, Fellini o Almodóvar, independientemente de nuestro país de origen", ha explicado Fonseca.

El jefe de la representación de la Comisión Europea en España también ha recordado algunos éxitos recientes que han recibido ayudas europeas. "El apoyo de las instituciones europeas al cine queda patente en iniciativas como esta y otras como el Programa Europa Creativa MEDIA, que en los últimos años ha aportado financiación a películas como 'Call me by your name', 'Amor', 'La gran belleza', 'Slumdog Millionnaire' o 'Verano 1993'", ha dicho.

Por su parte, Jaime Olías ha agradecido a la Comisión Europea la oportunidad que ha supuesto este premio para poder realizar su proyecto. 'The sound of mine' fue realizado con la ayuda del cineasta croata Dalibor Matanic, ganador del premio del jurado en la sección Un Certain Regard en el Festival de Cannes de 2015 por la película 'Zvizdan' (Bajo el sol).

Olías ha puesto de manifiesto la relación entre este trabajo y los valores europeos: "Creo en la igualdad de derechos, libertades y oportunidades de cualquier persona, y la Unión Europea es un marco en el que se puede lograr".