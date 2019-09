Alejandro Amenábar: "Las cosas que se decían en 1936 resuenan hoy y dicen lo peor de nosotros"

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cineasta Alejandro Amenábar ha considerado que la etapa Franquista tiene "muchas semejanzas" con la actualidad porque, en su opinión, "las cosas que se decían en 1936 resuenan hoy" y "dicen lo peor de nosotros mismos", al tiempo que ha defendido el cine como elemento para narrar el pasado porque "hablar del pasado es la mejor manera de hablar del presente".

Así lo ha asegurado este lunes 23 de septiembre en un encuentro en Madrid con los alumnos del Centro Universitario de Artes TAI, en el que ha reflexionado sobre sus inicios en el mundo del cine, al tiempo que ha señalado que, antes de escribir 'Mientras dure la guerra', "jamás" había pensado hacer una película sobre la Guerra Civil o sobre Franco.

"Cuando hice 'Tesis' era un mercenario quería ganarme la vida contando historias porque creo que es lo único que sé hacer, no tenía ninguna intención moral de hacer películas con mensaje, pero ahora cuando miro para atrás creo que prácticamente todas mis películas tienen mensaje y hay una intención de conectarlas con la actualidad", ha apostillado.

Amenábar ha confesado que le ha resultado "muy apasionante" abordar la figura de Franco para escribir 'Mientras dure la guerra' y que le produce "un morbo especial" porque, en su opinión, es un personaje que figura como "una entelequia en la historia de España". "En el fondo nadie sabe quién es Franco e intentar entrar en su cabeza para mi ha sido muy interesante", ha señalado.

El cineasta ha argumentado que siempre pensó que la política no le afectaba "de ninguna manera" hasta que descubrió el pasado de su familia que, según ha explicado, tuvo que emigrar a Chile por la Guerra Civil hasta el golpe de estado de 1973 en el país latinoamericano por "la situación horrible y caótica" que causó.

"Mi vida viene marcada por esos acontecimientos y había pensado en explorar el acontecimiento que yo consideraba vital para mi, que es el del golpe de estado en Chile, pero he acabado contando el de la Guerra Civil porque me pilla más cerca", ha subrayado.

En este sentido, ha indicado que la historia que cuenta en 'Mientras dure la guerra' surgió cuando conoció el momento en el que Miguel de Unamuno se puso a hablar en un "acto de la raza" del Bando Nacional, un momento que considera "muy cinematográfico".

"Fui rascando sobre la vida de Unamuno y me di cuenta de que ahí podía haber una gran película sobre la España de ayer y la de hoy, así que investigué y algo hizo click", ha destacado.

Asimismo, ha apuntado que, a pesar de que podría haberse planteado el filme "desde el divertimento", 'Mientras dure la guerra' no es una película "frívolamente divertida" y asegura que "todo se puede contar con entretenimiento si se hace correctamente".

En esta línea, ha argumentado que el humor forma parte de su vida diaria, aunque nunca haya hecho una comedia y no sea "muy gracioso" en la vida pública, y ha explicado que en los dramas como 'Mar adentro' intentó meter toques de humor en algunos personajes.

El director de cine ha aclarado que uno de los temas que suele evitar en sus películas es el amor, especialmente sus historias de amor porque asegura que le cuesta hablar de sí mismo en sus filmes, así como se alimenta de historias de su alrededor. Sin embargo, ha adelantado que el proyecto en el que se encuentra inmerso actualmente es "una historia de amor de arriba a abajo".

"INTERNET ES UNA REVOLUCIÓN QUE LO CAMBIA TODO"

Por otra parte, Amenábar ha destacado que Internet es "una revolución que lo cambia todo" y ha asegurado que el formato de las plataformas de series es "algo muy estimulante" porque, a su juicio, permite que "productos e historias" tengan "repercusión simultánea en todo el planeta".

Sin embargo, ha confesado que, en este sentido, le "preocupa" que el formato "dos horas" no se conserve porque opina que "está muy bien que alguien cuente una historia en dos horas". "La idea de una historia que no acaba nunca o que no sabes dónde va a terminar me estresa", ha apostillado.

De este modo, ha asegurado que como espectador y como creador es "incapaz" de meterse en una historia "sin saber a dónde va", por lo que ha indicado que espera que "toda esta avalancha audiovisual" no termine con el formato de historias de dos horas.

Además, ha estimado que actualmente la "preocupación moral" sobre dónde van a ir los medios de comunicación con ciertas historias "ya queda totalmente superada" al afirmar que se ha pasado "de la telerrealidad a Sálvame".