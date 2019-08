Arranca la Mostra de Venecia entre críticas por la falta de directoras y la inclusión de Polanski

VENECIA, 28 Ago. (Reuters/EP) -

El festival de cine más antiguo del mundo ha arrancado en Venecia este miércoles con la proyección de la película de Kore-Eda 'La Verité' y a la espera de varias estrellas de Hollywood y cineastas reconocidos que desfilarán por el certamen, pero también entre críticas por la ausencia de directoras y la inclusión de nombres controvertidos.

Entre las películas que participarán se incluye la aventura espacial de Brad Pitt, la aparición de Joaquín Phoenix como el Joker, un drama sobre los Papeles de Panamá y una historia de ruptura, que protagonizarán algunos de los momentos más importantes de esta 76 edición del Festival de Cine de Venecia.

Después de algunos años en decadencia, el festival ahora se ve como una plataforma de lanzamiento para el éxito durante la temporada de premios, tras estrenos de anteriores ediciones como 'La La Land', 'Gravity' y 'Roma', que triunfaron en los Oscar.

Pero con el movimiento #metoo todavía vigente, la presencia de solo dos directoras entre 21 en la carrera por el León de Oro y la inclusión en la sección oficial de la última película de Roman Polanski ha suscitado críticas desde diversos colectivos.

Polanski en 1977 se declaró culpable de tener sexo no consentido con una niña de 13 años en Los Ángeles. El director franco-polaco, de 86 años, huyó de Estados Unidos por temor a que su acuerdo con los fiscales fuera anulado y se le impusiera una larga pena de prisión. Ahora vive en Europa.

El director, ganador del Oscar por 'El pianista', fue expulsado de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. "No soy un juez, soy un crítico de cine. Cuando veo una película que es realmente buena, no tengo ninguna duda de invitarla al festival", ha explicado a Reuters el director del festival, Alberto Barbera.

"Habrá personas que no compartan la misma opinión, pero no me importa demasiado en el sentido de que me gustan las películas y el único criterio que puedo usar para seleccionar una cinta es su calidad y no creo que ninguna otra preocupación deba entrar en el proceso de selección", ha añadido.

El drama 'Un oficial y un espía' de Polanski trata sobre el caso Dreyfus del siglo XIX y Barbera lo considera "una de sus mejores películas hasta ahora". "Polanski es uno de los últimos maestros del cine europeo", ha señalado.

Mientras, 'American Skin' de Nate Parker, se proyectará fuera de competición. Su película de 2016 'El nacimiento de una nación' se estrelló en taquilla después de un renovado interés público por un cargo de violación de 1999 contra el cineasta, del cual fue absuelto.

FALTA DE DIRECTORAS

Las únicas dos directoras en competición son Haifaa Al-Mansour ('The Perfect Candidate') y Shannon Murphy ('Babyteeth'). El año pasado solo participó una. "Es un tema importante, por supuesto, soy plenamente consciente de eso. Estoy tratando de encontrar más películas con directoras femeninas para invitar al festival", ha admitido Barbera.

"Se necesita tiempo para llenar el vacío de género. No estamos en condiciones de decidir quién tiene que dirigir una película o no, no somos productores. Pero al final llegará y estoy seguro de que en los próximos años la situación cambiará y será completamente diferente", ha apuntado.

PRESENCIA DE NETFLIX

Con Netflix ausente de Cannes debido a las reglas del certamen, la plataforma --que el año pasado ganó el León de Oro con 'Roma'-- regresa con varias propuestas.

Por ejemplo, protagonizada por Meryl Streep y Gary Oldman, 'The Laundromat', de Steven Soderbergh, basada en el caso de los Papeles de Panamá. U otras como 'Marriage Story', con Scarlett Johansson y Adam Driver, o 'The King', basada en una obra de William Shakespeare y protagonizada por Timothee Chalamet.

Amazon Studios estrenará 'Seberg', protagonizada por Kristen Stewart, mientras que 'Ad Astra', en el que Brad Pitt interpreta a un astronauta en una misión para encontrar a su padre, aporta la cuota de Hollywood --así como 'Waiting for the Barbarians' de Johnny Depp, basado en la novela de J.M. Coetzee--.

Joaquín Phoenix se maquilla para interpretar a la némesis de Batman en 'Joker' de Todd Phillip, además de otras participaciones como las del rockero Mick Jagger en la película de cierre 'La herejía de la naranja quemada' o el estreno de la serie 'The New Pope' de Sorrentino.