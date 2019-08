30 de julio de 2019

El BOE publica las ayudas al cine de 35 millones de euros que obligan a contratar a personas con discapacidad

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (B.O.E.) ha publicado este martes la convocatoria de ayudas generales para la producción de largometrajes sobre proyecto, que cuenta con una cuantía de 35 millones de euros y que incluye la obligación de contratar al menos a una persona con un 33 por ciento de discapacidad, además de dotar con mayor puntuación a las películas con mujeres en puestos de responsabilidad.

Según recoge Europa Press de la publicación del BOE, el plazo de presentación de candidaturas comienza este miércoles 31 de julio y terminará el 12 de septiembre.

Los beneficiarios de estas ayudas son empresas productoras independientes, incluidas las agrupaciones de interés económico, y empresas productoras no independientes, así como las agrupaciones de

interés económico, en relación a aquellos largometrajes realizados en

coproducción con empresas productoras de carácter independiente.

Además, el ICAA señala que la empresa productora solicitante de la ayuda deberá tener empleada en la empresa o incorporar al proyecto, al menos, a una persona con discapacidad con un grado igual o superior al 33% reconocido como tal por el organismo competente.

En cuanto a la intención del Ministerio de Cultura y Deporte de fomentar la igualdad de género, esta convocatoria incluye como novedad un punto adicional para acceder a estas ayudas a los proyectos cinematográficos escritos y dirigidos exclusivamente por mujeres.

De esta forma, si hasta ahora se daba un máximo de cinco puntos a las películas con participación de mujeres en puestos de responsabilidad, con este cambio, en el caso en el que la dirección y la autoría sea únicamente femenina, el proyecto recibirá un punto más, hasta seis puntos. Además, en los criterios para otorgar los puntos se aclara que el caso de coparticipación masculina, la puntuación será "proporcional" a la cantidad de mujeres, siempre que todos tengan "el mismo nivel de responsabilidad".

Por otro lado, las próximas ayudas también pretende potenciar las obras de animación, a partir de la reserva en la dotación de al menos el ocho por ciento para proyectos de animación. Las películas que se depositen en la Filmoteca y contenga subtitulado con lenguaje de signos también contarán con mayor puntuación.

La directora del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA), Beatriz Navas, anunció hace unas semanas durante la presentación de la participación de cine español en el Festival de San Sebastián la autorización de estas ayudas que tienen como objetivo "seguir haciendo más accesibles las películas", y que van en la línea del Ministerio de trabajar por "la igualdad de género en el sector audiovisual".

IMPORTE MÁXIMO DE AYUDAS

En cuanto al importe máximo de la ayuda que se conceda, este no podrá ser superior a un millón de euros por proyecto beneficiario, siempre que dicho importe no supere el 40 por ciento del coste que en su día sea reconocido al largometraje por el ICAA. En este sentido, la directora del ICAA reconoció a los medios que se necesitaría "más presupuesto para llegar a 1,4 millones de euros, que sería lo ideal".

Según la convocatoria, en el caso de las coproducciones con empresas extranjeras, la ayuda se destinará a la participación española.

Además, el ICAA indica que el importe de la ayuda se reducirá en aquellos proyectos que no recurran a alguna de las lenguas oficiales españolas; que no usen el territorio español de forma mayoritaria; o que n-o realicen los trabajos de postproducción en el país. En concreto, la ayuda descenderá un diez por ciento en cada uno de estos casos.

Entre los requisitos para acceder a dichas ayudas destaca que los proyectos han de tener un coste mínimo de 1,3 millones de euros, mientras que en el caso del documental es de 300.000 euros; en las coproducciones internacionales con países iberoamericanos será de 150.000 euros y en el resto de coproducciones internacionales de 700.000 euros. La mitad del presupuesto deberá revertir en autores, equipos técnicos, artísticos o de servicios españoles.