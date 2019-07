17 de julio de 2019

El ciclo de cine de verano del Museo Reina Sofía arranca el sábado con una sesión muda sobre el Madrid histórico

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museo Reina Sofía de Madrid ha impulsado una nueva edición del ciclo de cine 'Vidas de barrio. Cine de verano', que tiene como objetivo reflejar las vidas de barrio, así como la manera en que "producen, resisten y reinventan" el espacio urbano a través del cine popular y transversal, incluyendo grandes hitos de la ficción, documentales recientes o cine de autor histórico.

El programa arranca este sábado, 20 de julio, con una sesión especial de proyecciones mudas sobre el Madrid histórico y los orígenes del cine amenizada con música en directo del grupo de jazz Racalmuto, un recorrido que busca recrear el imaginario subjetivo de la ciudad y se extenderá a lo largo de la semana, según ha informado el museo.

Así, el 26 de julio, se proyectará 'El inquilino' (1957), de José Antonio Nieves Conde, un filme en el que se trata la problemática de la vivienda. En esta línea, el 27 de julio podrá verse 'La grieta' (2017), de Irene Yagüe y Alberto Ortiz.

El ciclo también abordará la solidaridad vecinal y la resistencia creativa de la misma frente al desalojo y a los "modos autoritarios" de hacer ciudad, con la proyección de 'La estrategia del caracol' (1993) de Sergio Cabrera, 'Citizen Jane. Batalla por la ciudad' (2016), de Matt Tyrnauer, el 2 de agosto.

Los días 9 y 10 de agosto se reflejará el Oporto centenario de Manuel de Oliveira en 'Oporto de mi infancia' (2011); el Madrid 'castizo' de los años 90 en 'Souvenirs de Madrid' (2019), de Jacques Duron; y el Londres proletario de 1960 con 'The London Nobody Knows' (1969), de Norman Cohen.

La cuarta semana del festival tendrá como temática la "poética de la marginalidad y el arrabal", con las películas contemporáneas neorrealistas 'La boca del luppo (2009), de Pietro Marcello; y 'Los chicos del puerto' (2013), de Alberto Morais.

Asimismo, el ciclo dedicará una semana a la "metáfora de la

ciudad totalitaria desprovista de vida" con el visionado de 'Lemy contra Alphaville' (1965), de Jean-Luc Godard; y 'La sustancia'(2016), de Lluis Galter.

La temática de la diferencia clausurará el ciclo de cine de verano con dos filmes sobre Nueva York a finales de la década de los 80, 'Do the Right Thing' (1989), de Spike Lee; y 'Paris is Burning' (1991), de Jennie Livingston.

Todas las sesiones comenzarán a las 22.00 horas y aquellas personas interesadas en acudir podrán hacerlo de forma gratuita, con previa retirada de entradas en taquillas y online desde dos días antes de cada sesión. Asimismo, el museo permitirá el acceso con bebidas y refrigerio a las proyecciones.