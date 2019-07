12 de julio de 2019

Un documental recupera el viaje a la luna del 'Apolo 11': "Hay mucha tendencia a politizarlo"

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El documental 'Apolo 11', que se estrenará este martes 16 de julio, recupera imágenes restauradas del primer viaje tripulado por personas que llegó a la Luna en 1969, en lo que "supuso la cima del logro humano" y sobre el que "hay mucha tendencia a politizarlo", tal y como ha señalado el director de la cinta, Todd Douglas Miller.

"Si echamos la vista atrás, incluso dentro de 1.000 años cuando miren este viaje, creo que se verá como el mayor logro de la humanidad. No tengo dudas de que se quedarán impresionados por lo que se consiguió y con los medios que se consiguió", ha explicado en una entrevista con Europa Press el director.

El documental 'Apolo 11' --que estará en cines solo hasta el próximo 20 de julio, coincidiendo con el 50 aniversario de la misión-- encaja imágenes de archivo y grabaciones sonoras para ofrecer "un retrato colectivo de un éxito". Ni Neil Armstrong ni Buzz Aldrin --los dos astronautas que pisaron por primera vez la Luna-- ni incluso el propio cohete satelital acaparan más minutos que los que suponían actores 'secundarios'.

Los millares de personas que se acercaron a Cabo Cañaveral, chistes entre los tripulantes y el centro de control, o incluso la 'banda sonora' con la que amenizan el viaje los astronautas desfilan por la pantalla con imágenes restauradas de la época --que incluyen fotografías fijas o escenas de otros viajes--.

"Aunque sea material ya conocido, creo que hay muchas cosas que contar todavía de este viaje y seguro que de aquí a 50 años se van sabiendo más. Lo que más me ha sorprendido trabajando con estas imágenes es cuantísima gente había detrás, porque a veces parece que si decimos 'Apolo 11' solo se recuerda el nombre de tres astronautas", ha lamentado.

Alertado por las críticas que recibió la reciente película 'First man', protagonizada por Ryan Gosling, por una supuesta 'falta de patriotismo' --en este film no se mostraba el momento en que los astronautas clavan la bandera estadounidense en la Luna--, Miller cree que se trata de algo que "se ha hinchado bastante".

"Yo he visto la película, incluso hemos trabajado con parte del equipo con el que trabajó Damien (Chazelle), y a mí me encanta", ha afirmado, tras reconocer entre risas que en cualquier caso no dudó en incluir esa escena de la bandera. Eso sí, matizando que se trata de "un esfuerzo global".

"Hay mucha tendencia a politizarlo y muchos gobiernos pueden reivindicar alguna aportación. Dentro del programa espacial americano, había trabajadores que venían de fuera del país: ahora recuerdo por ejemplo que el responsable de analizar los datos del Apolo era egipcio. Fue un verdadero esfuerzo global", ha apuntado.

LA TEORÍA DE 'LA CONSPIRACIÓN'

Miller tampoco se toma en serio las teorías 'conspiracionistas' que hablan de que el hombre en realidad nunca llegó a la Luna. "Si lo piensas, es divertido que cinco personas en un sótano crean que hay millones de personas en el mundo conspirando contra ellos. Un secreto de tal magnitud no podría ser mantenido por ningún Gobierno", ha destacado.

El cineasta cree que, pese a las pérdidas tanto económicas como humanas que conllevarón misiones anteriores, la llegada del hombre a la Luna "mereció la pena". Y prevé un futuro relativamente cercano en el que los viajes comerciales al satélite sean realidad, "aunque al mismo tiempo resulta irónica que parezca que ese primer viaje no importe ya tanto".