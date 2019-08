Donald Trump tacha a Hollywood de "racista" y dice que hay películas "que incitan a la violencia"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha arremetido duramente contra Hollywood una semana después de los tiroteos sucedidos en El Paso y Dayton. Durante una conferencia de prensa ofrecida en los jardines de la Casa Blanca, Trump respondió a los periodistas presentes que su retórica no es provocativa "ni racista". A lo que añadió una frase que ha llamado la atención de toda la industria cinematográfica: "Hollywood sí es racista", un argumento para defenderse de las críticas por sus discursos enfocados contra las personas inmigrantes.

Tras la rueda de prensa, Trump despachó en Twitter las razones de por qué, a su juicio, la industria de Hollywood tiene estas actitudes: "El Hollywood liberal es racista al más alto nivel, y con gran odio. Les gusta llamarse a sí mismos 'élite', pero no lo son".

Continuó refiriéndose al próximo estreno en cines de una película que, según el mandatario republicano, incitaría a la violencia en Estados Unidos: "El filme que va a estrenarse está pensado para sembrar el caos. Crean su propia violencia y luego echan la culpa a los demás. ¡Son los verdaderos racistas, y son muy malos para nuestro país!".

....to inflame and cause chaos. They create their own violence, and then try to blame others. They are the true Racists, and are very bad for our Country!