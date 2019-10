2 de octubre de 2019

José Luis Garci regresa con 'El crack cero': "No he conocido ningún abuso en el mundo del cine"

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director de cine José Luis Garci estrena este viernes en las salas 'El crack cero', la precuela de la historia que protagonizó Alfredo Landa en sus dos entregas ('El crack', en 1981, y 'El crack dos', en 1983) y que en esta ocasión defiende en blanco y negro Carlos Santos, que resucita al detective Germán Areta.

"No he conocido ningún abuso en el mundo del cine", ha afirmado este miércoles en una entrevista a Europa Press el director, primer cineasta español que consiguió un Oscar por su película 'Volver a empezar', en 1983, y que tras haberse despedido de la profesión regresa con un "crack inesperado".

"Es la primera precuela de la historia del cine español", ha destacado el Garci (Madrid, 1944), a quien no le gusta esa palabra porque suena a "colador". En ella, además de Carlos Santos, aparece Miguel Ángel Muñoz en el papel de Moro, así como Patricia Vico, Macarena Gómez, Luisa Gavasa o María Cantuel.

Según ha asegurado, a él también le ha cogido "por sorpresa" este regreso al cine. "No necesitaba hacer películas de nuevo", ha dicho el director, quien a sus 75 años asegura que no volverá a decir "nunca jamás". "Me encuentro con menos vigor que hace años, pero no lo sé, no podría asegurar nada", ha apuntado.

'El crack cero' se desarrolla en el año 75, en el contexto histórico del fallecimiento de Franco, y se estrena pocas semanas después de que el Supremo haya avalado la exhumación del cuerpo del Valle de los Caídos. "Ninguno sabíamos que iba a ocurrir", ha indicado el director en referencia al rodaje. Tal y como ha señalado, aquel fue un año "especial", que traía algo desconocido, "la transición". "Es un pasado cercano pero también remoto, está lejos y cerca", ha dicho.

En la película, el espectador asiste a varios casos de violencia contra la mujer, algo que en aquella época era habitual y que funcionaba como "un decorado". Tal y como ha recordado, si una escena de violencia tenía lugar en un bar, la gente "seguía jugando al dominó o miraba hacia otro lado". "Desgraciadamente ha tardado mucho, pero a partir de los años 90 ya se empieza a hablar del tema", agrega.

En cuanto a los casos de abusos en el cine, Garci ha asegurado que no ha conocido ninguno. "Hace menos de un año vi en televisión una entrevista de Concha Velasco y afirmó que un productor había intentado tocarle el culo. Que en 70 años de historia solo haya pasado eso me parece que habla muy bien del cine español", ha destacado el director, quien cree que la industria en España no tiene "nada que ver con Harvey Weinstein".

CARLOS SANTOS Y MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ

Carlos Santos interpreta un papel que anteriormente dio vida Alfredo Landa y para el que el propio director realizó la entrevista, porque no realiza castings. "En la primera reunión me dijo: "Hombre, si está aquí Areta. Pase usted, don Germán". Y así le convencí, con los buenos días", ha relatado el actor. Por su parte, Miguel Ángel Muñoz dio vida al Moro --a quien anteriormente había interpretado Miguel Rellán-- y esta ha sido la cuarta película en la que trabaja con Garci.

Aunque ambos actores afirman que todos los cineastas tienen sus peculiaridades, no dudan en hacer una lista de los datos curiosos sobre la forma de trabajar de Garci. Entre otros detalles, el director lleva puesta la misma bufanda, que fue de su hija, como amuleto de la suerte; nunca dice "acción", sino "tomaros la acción"; detiene el rodaje para comer en casa; las jornadas nunca duran más de ocho horas; y nunca está en el "combo" --desde donde se siguen las tomas-- sino delante de los propios actores.