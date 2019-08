Luca Guadagnino dirigirá la nueva adaptación de 'El señor de las moscas'

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Tras 'Suspiria', la adaptación de la película de culto de Dario Argento, Luca Guadagnino volverá a versionar un clásico en su próximo proyecto. El director de 'Call me by Your Name' será el encargado de llevar 'El señor de las moscas' de nuevo a la gran pantalla.

Según informa Variety, el realizador italiano está en la recta final de las negociaciones con Warner Bros. para liderar la nueva adaptación de la novela homónima de William Godlding. El medio también indica que tanto Guadagnino como Marco Morabito, su productor habitual, se encargarán de la producción de la película.

'El señor de las moscas', libro publicado en 1954, narra la llegada de un grupo de niños de colegio a una isla desierta. Lo que comienza con un intento de organización social para sobrevivir se convierte en un caos gobernado por la locura, la lucha de poder y la muerte.

De confirmarse la noticia, Warner Bros. conseguiría darle salida a un proyecto que lleva rondando el estudio desde 2017, cuando recuperó los derechos de la novela. La compañía ya estuvo en posesión de estos derechos para la adaptación que realizó Harry Hook en 1990.

Aunque Guadagnino pretende ser fiel al texto original, parece que la idea del realizador pasa por adaptar la novela a un contexto contemporáneo, algo similar a lo que hizo con 'Suspiria'. Tampoco queda claro si éste sería su próximo proyecto, pues Guadagnino ya prepara 'We Are Who We Are', una miniserie para HBO, mientras que 'El señor de las moscas' aún no tiene guionistas.