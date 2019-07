12 de julio de 2019

Mariano Barroso (Academia de Cine), sobre la elección de lugar para los Goya: "No queremos que se convierta en una puja"

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso, cree que la elección del lugar que acogerá la próxima gala de los Premios Goya "se convierta en una puja", aunque ya hay varias ciudades que se han postulado para ello.

"No queremos que se convierta en una puja", alertó en una entrevista reciente con Europa Press el cineasta, quien al mismo tiempo adelantó que Sevilla, Valencia, Palma, Málaga, Bilbao o Zaragoza son algunas de las ciudades que se han ofrecido a acoger los premios más importantes del cine español.

El presidente de la Academia de Cine señala que la decisión se tomará previsiblemente en la próxima semana. Precisamente, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha afirmado este viernes 12 de julio que la ciudad trabaja para acoger la gala en 2020, aunque ha dejado claro que, pese a que se avanza, no está cerrado un acuerdo. "Es una opción cierta pero no está cerrado todavía", ha apostillado.

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, ha dicho que las aspiraciones de Málaga para que pueda acoger esta gala las "conoce" la Academia y "no es un tema que esté cerrado pero vamos avanzando en esa dirección y esperamos contar con los apoyos necesarios de otras administraciones y también del mundo privado para poder cerrar los acuerdos".

Por su parte, la ciudad de València también ha confirmado que espera retomar "en breve" las conversaciones para acoger la gala de entrega de los Premios Goya en el año 2021, fecha en la que se cumplirá el centenario del nacimiento del director de cine valenciano Luis García Berlanga.

Fuentes conocedoras de la negociación han confirmado a Europa Press que la voluntad del gobierno de la ciudad es retomar en breve, una vez se configure el equipo del Ayuntamiento de València, el proceso para albergar la gala en esa fecha.

BUENAFUENTE Y SILVIA ABRIL, PROBABLES PRESENTADORES

Barroso también adelantó en la entrevista que los humoristas Andreu Buenafuente y Silvia Abril "probablemente" repetirán como presentadores de los Premios Goya, tras el éxito de la pasada edición, que se celebró en Sevilla.

"Estamos muy contentos y agradecidos", destacaba Barroso respecto al éxito del trabajo de ambos humoristas, de quienes destaca su "concepto de espectáculo televisivo, su rigor profesional y su sentido humor", al tiempo que ha destacado que el Terrat es una "productora impecable".

Respecto a la presencia de Vox en la próxima edición de los Goya, ahora que tiene representación parlamentaria, Barroso indicó que para estos premios se invita a "los principales partidos", entre los que cita al PSOE, PP, Cs y Podemos, así como a las autoridades del lugar en el que se celebra. "No hemos invitado a Coalición Canaria ni a otros grupos porque no cabemos. Invitamos a los principales partidos, no es porque sea uno u otro", concluyó.