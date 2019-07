7 de julio de 2019

Mariano Barroso, presidente de la Academia de Cine, sobre los Goya: "Probablemente repetirán Buenafuente y Abril"

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso, ha afirmado que los humoristas Andreu Buenafuente y Silvia Abril "probablemente" repetirán como presentadores de los Premios Goya, tras el éxito de la pasada edición, que se celebró en Sevilla.

Barroso ha afirmado durante una entrevista concedida a Europa Press que a lo largo del mes de julio anunciarán los nombres de los encargados de conducir la gala, que se espera que vuelvan a ser la pareja formada por Buenafuente y Abril.

"Estamos muy contentos y agradecidos", ha destacado Barroso respecto al éxito del trabajo de ambos humoristas, de quienes destaca su "concepto de espectáculo televisivo, su rigor profesional y su sentido humor", al tiempo que ha destacado que el Terrat es una "productora impecable".

En cuanto al lugar en el que tendrá lugar la gala, el presidente de la Academia de Cine ha señalado que la decisión, que se tomará en las próximas dos semanas, oscila entre Madrid o repetir la experiencia del pasado año, cuando por segunda vez en la historia de los premios se celebró en Sevilla, tras la edición de 2000 en Barcelona.

"LA CIUDAD NO PUEDE SER UNA PUJA"

"No queremos que se convierta en una puja", ha destacado Barroso en cuanto a las ciudades que se han ofrecido a acoger los premios más importantes del cine español, entre las que se encuentran Sevilla, Valencia, Palma, Málaga, Bilbao o Zaragoza. Madrid, en cambio, no ha hecho ninguna propuesta y el presidente de la Academia tampoco ha hablado aún con el nuevo alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. "Madrid está tan saturada de eventos, que hacer cualquier cosa supone ser un estorbo", ha dicho Barroso.

En cuanto a la duración de los premios, el presidente de la Academia de Cine ha zanjado que pensar en eliminar alguno de los premios "está fuera del debate", porque existen 14 especialidades y 28 galardones que "no se pueden quitar" ya que sería como "despreciar" alguna de las profesiones. En este sentido, ha admitido que es difícil que baje de las tres horas e invita a asumir que "es parte de la definición de la gala".

Respecto a la presencia de Vox en la próxima edición de los Goya, ahora que tiene representación parlamentaria, Barroso ha indicado que para estos premios se invita a "los principales partidos", entre los que cita al PSOE, PP, Cs y Podemos, así como a las autoridades del lugar en el que se celebra. "No hemos invitado a Coalición Canaria ni a otros grupos porque no cabemos. Invitamos a los principales partidos, no es porque sea uno u otro", ha argumentado.

PLATAFORMAS Y NUEVOS PREMIOS

El pasado mes de marzo, la Academia de Cine cerró el debate acerca de incluir a las series en los Premios Goya y descartó abrir nuevas categorías para contenidos de ficción de televisión. No obstante, Barroso insiste en su necesidad y recuerda que ha pedido a la Academia de Televisión que impulse otros premios. "Hacen falta unos premios específicos para ficción y documental televisivo, el volumen de producción lo merece", ha dicho, al margen de los Premios Iris.

A pesar de que en la televisión y en las plataformas es donde está "la mayor fuente de trabajo" en la actualidad, el presidente de la Academia ha reconocido que el cine es un "fenómeno y espectáculo que tiene lugar en las salas", una idea que "hoy por hoy" va a defender la institución. "Aunque el contenido es similar, la forma de exhibirse es distinta", recalca.

En cuanto a la "tasa Netflix", con la que el Gobierno pretende financiar la televisión pública, Barroso ha indicado que es "interesante" y tiene "cierta lógica", aunque ha matizado que le consta que "por parte de las plataformas hay voluntad de llegar a acuerdos con los estados porque los necesitan para funcionar en países".

Barroso fue elegido para presidir la Academia de Cine hace poco más de un año, después de haber estado al frente de la institución en funciones, tras el ictus que sufrió la anterior presidenta, Yvonne Blake, que falleció en julio de 2018.

Entre los objetivos que avanzó entonces destaca el de "legitimar el cine español", un objetivo al que se encamina la Academia y que está "favorecido por algunos títulos" y también "por la irrupción de las series". "El público está viendo que en general la ficción audiovisual española es parte de nuestra identidad. "Estamos contribuyendo a transmitir la idea de que el cine español es parte de la riqueza cultural española y de la riqueza industrial", ha dicho.

En cuanto a las relaciones con el Ministerio de Cultura y Deporte, Barroso ha señalado que "avanzan de una manera tan lenta que a veces es imperceptible" y que se debe, en parte, a los "cambios" en el Gobierno. "Nadie en condiciones de tomar decisiones grandes o importantes", ha lamentado Barroso, quien no obstante destaca que "hay la mejor disposición por parte" de Cultura y por parte del ministro, José Guirao, de quien destaca su "sensibilidad hacia el cine" y su "disposición total".