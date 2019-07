8 de julio de 2019

'Lo nunca visto', con Carmen Machi, retrata con humor 'España Vacía' y migración: "La integración es la solución"

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Carmen Machi protagoniza 'Lo nunca visto', la película de Marina Seresesky que estrena este viernes 12 de julio, y que retrata el drama de la 'España Vacía' y de la llegada de los migrantes "en clave de comedia, pero planteando soluciones reales que tienen que ver con la integración", como ha dicho la actriz en entrevista con Europa Press. "A ver si los políticos y los gobiernos captan que hay soluciones y hagan algo", ha dicho.

"En la vida vemos cómo nuestros pueblos se quedan vacíos, cómo llega gente de otros lados buscando un hogar y muchos no hacemos nada, al menos en la película sí se plantean soluciones que no son una utopía", ha indicado la artista que en la cinta interpreta a Teresa, una mujer que se lanza a la Alcaldía de Fuentejuela de Arriba, un pueblo que está a punto de ser absorbido por otro al no tener el número mínimo de habitantes para ser independiente.

Al respecto, ha señalado que, aunque "no ha vivido estos problemas en la vida real", es partidaria de que "ser solidario es la solución". "Aquí vemos como todos unidos consiguen lo que no se consigue ni en el pleno del Ayuntamiento, ni en ningún lado", ha agregado sobre la película que ha sido rodada en diversas localizaciones de Madrid y Navarra.

"INTEGRARSE O MORIR"

En la cinta, cuatro africanos llegan inesperadamente a Fuentejuela de Arriba tras escapar de un intento de explotación laboral, y se convierten en una solución para repoblar el lugar que está a punto de perder al cura, al médico, y otros beneficios.

En este sentido, Seresesky explica que aunque escribió el guion en 2015, "estas realidades siguen vigentes y están cada vez peor". Para esta historia, la directora se inspiró un estudio realizado en el país sobre la posibilidad de ubicar refugiados sirios en los pueblos vacíos de la España rural y que reflejaba la dificultad para lograrlo porque, por una parte, los habitantes de esos pueblos, con población envejecida, se mostraban reacios a recibir a extranjeros con culturas e idiomas diferentes, y por otro, los inmigrantes eran gente preparada, con estudios superiores, que querían llegar a las ciudades que ofrecen mejores posibilidades.

"Necesitaba hablar del miedo tremendo que tenemos hacia el otro, hacia lo diferente, y que como sociedad tenemos que integrarnos y unirnos, no ver los prejuicios ni lo que nos quieren hacer creer de los demás, o nos integramos o morimos", ha añadido.

Así, ha coincidido con Machi en que "los ayuntamientos y políticos deben ayudar", pero ha destacado que "la voluntad personal también es importante".

"Muchas de mis experiencias como inmigrante están reflejadas en la película y quería hablar de esos miedos que muchos tienen, y que en ocasiones puede convertirse en odio y llegar a ser peligroso, por eso necesitamos contarlo con humor y naturalidad, para que las personas sepan que pueden ayudar mucho", ha subrayado la también guionista. Este es su segundo largometraje tras 'La puerta abierta' (2016), que obtuvo dos nominaciones al Goya, como mejor protagonista para Machi y como mejor actriz de reparto para Terele Pávez.

MIEDO A LO DESCONOCIDO

Por otra parte, Jimmy Castro, otro de los actores del reparto, ha dicho sentirse "identificado" con el tema de la película, "que tiene que ver con enfrentarse a los miedos". "Todas las personas nos hemos encontrado con el miedo a ser nosotros mismos de cara a agradar a las personas que tenemos delante", ha agregado.

El actor interpreta a Calulu, un homosexual africano que "no se siente aceptado por ser gay en su país origen y cuando llega a España se da cuenta de que tampoco es aceptado pero por su color de piel".

En relación a este asunto, Castro explica que el equipo artístico tuvo reuniones y conversaciones sobre experiencias reales de discriminación. "Leyendo me encontré muchos momentos en los que me sentí identificado. A mi me pasa desde que tengo uso de razón y por eso hablamos con Marina sobre los conflictos raciales y cómo esto estaba vivo en las escenas del guion, fue muy bonito", ha agregado.

"Estos personajes son valientes, y eso es lo que me llama la atención, valentía porque tienen que dejar lo que tienen a cambio de nada, es arriesgado, jugártela sin ninguna tipo de red abajo", ha señalado Malcolm T. Sitte, quien forma parte del grupo de africanos en la película.

Por su parte, Pepón Nieto, que interpreta a uno de los habitantes del pueblo, ha resaltado que la cinta "habla más de las cosas que unen a las personas y las hace iguales". "Como el diferente y la mezcla de culturas y colores nos enriquece", ha añadido.

El elenco ha coincidido en que "la integración es una realidad viable". "Es posible si eres capaz de quitarte la máscara y el miedo, y ser empático", ha apostillado Jon Kortajarena, quien interpreta a un hippie que se ha quedado solo en el pueblo.

Del lado de los inmigrantes africanos, completan el reparto Montse Pla y Ricardo Nkosi; mientras que los habitantes del pueblo son interpretados por Kiti Mánver, Pepa Charro, Txema Blasco, Mariana Cordero, Esperanza Elipe, Enriqueta Carballeira y Pablo Carbonell. A su vez, Paco Tous interpretad al alcalde del pueblo de abajo, que los quiere absorber.

La cinta ha sido producida por Tandem Films, y cuenta con la participación de TVE y de Netflix, por lo que su equipo espera que llegue "a más personas y más pueblos que tengan que escuchar este mensaje", como ha concluido su directora.