Richard Linklater ('Boyhood') rodará una película durante 20 años

En línea con una de sus grandes obsesiones, el tiempo, Richard Linklater ha decidido repetir su experiencia tras los doce años de rodaje de 'Boyhood', y superará la extensa duración de filmación con un nuevo proyecto, la adaptación del musical 'Merrily We Roll Along', que le llevará dos décadas.

Así lo ha confirmado Variety, que habló con el director sobre la obra musical de Stephen Sondheim y George Furth. "Vi por primera vez 'Merrily...' en los ochenta, y me enamoré. No se me ocurre un mejor momento que ahora para emplear los próximos veinte años en el musical de Sondheim", explicó el realizador, que, al acabar la filmación, sería ya octogenario.

"No suelo plantearme estas experiencias tan largas a la ligera, pero me parece lo mejor, quizá la única manera, para hacerle justicia a esta película", sentenció Linklater. Junto al director de la trilogía 'Antes de...', Ginger Sledge, Jason Blum y Jonathan Marc Sherman producirán la cinta basada en el musical.

Éste será el siguiente proyecto de Linklater tras 'Where'd you go, Bernadette?', su última película. Eso sí, es probable que el director ruede 'Merrily We Roll Along' en paralelo a otras producciones, tal y como hizo con 'Boyhood', cuya filmación comenzó en 2002 y no fue estrenada hasta 2014.

UNA HISTORIA QUE SE EXTENDERÁ DURANTE 20 AÑOS

Este musical está inspirado en una obra homónima de teatro creada por George S. Kaufman y Moss Hart que fue estrenada en 1934. La historia de Sondheim y Furth narra la vida de un talentoso compositor de musicales de Broadway llamado Franklin Shepard que decide intentar triunfar en Hollywood como productor. El musical comienza con el protagonista alcanzando la fama, y su historia retrocede, mostrando los momentos más importantes de su vida.

'Merrily We Roll Along' adaptó la historia original al periodo entre 1957 y 1976, por lo que es lógico que Linklater haya decidido hacer lo propio utilizando hasta dos décadas para la filmación, aumentando la cifra del ya prodigado rodaje de la aclamada 'Boyhood', que se extendió durante un total de doce años.

No sería descabellado pensar que el director de 'A Scanner Darkly' retuerza la premisa del musical hacia la industria audiovisual, reflexionando sobre los cambios del cine durante el inicio del nuevo milenio. Un periodo de mutación con la consolidación del mercado del streaming que obliga al medio cinematográfico a repensar su condición una vez más.