San Sebastián | Ken Loach, sobre la izquierda y el 10N: "Encontrar una unión es una responsabilidad política"

SAN SEBASTIÁN, 26 Sep. (De la enviada especial de Europa Press, Mirian San Martín) -

El cineasta británico Ken Loach explora las consecuencias de la precariedad y la ambición empresarial sin límites en una familia modesta en la cinta 'Sorry we missed you', que forma parte de la sección Perlas del Festival de San Sebastián, tras su paso por Cannes.

"Encontrar una unión es una responsabilidad política", ha manifestado el cineasta de 83 años este jueves durante una entrevista concedida a Europa Press, en referencia a la repetición de elecciones en España el 10 de noviembre tras el fracaso del acuerdo entre los partidos de izquierda para formar gobierno.

El director considera que "la izquierda en general va sobre cambio" y está convencido de que "es inevitable que haya diferentes puntos de vista sobre lo que es posible y sobre las tácticas". "Si hablamos de mantener el "status quo" es fácil estar de acuerdo; pero si hablamos de cambiar, es inevitable que haya ciertas diferencias", ha dicho.

Sin embargo, ha indicado que para que exista un gobierno tiene que haber "unidad" y "un programa sencillo", una cuestión y una responsabilidad que a su juicio es "política". "Nuestra experiencia en Reino Unido es que por tener un gran partido de izquierdas, las diferencias entre los grupos pequeños han desaparecido, sin embargo con Tony Blair, que supuestamente estaba a la izquierda, los grupos decían cada uno una cosa", ha dicho.

En esta nueva película, de nuevo de corte social, Loach invita al espectador a adentrarse en la espiral de precariedad en la que se sumerge una familia, formada por padre, madre y dos hijos, cuando el padre encuentra un trabajo como falso autónomo que le lleva a renunciar a sus deberes familiares.

Loach ha lamentado las palabras de Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI) hasta el pasado mes de julio, quien ha señalado en numerosas ocasiones la necesidad de "crecer". "Eso nos está destruyendo", ha dicho.

CAMBIO CLIMÁTICO: "LOS JÓVENES NECESITAN RESPUESTA"

En su película, la hermana pequeña en ocasiones actúa como una madre en ausencia de la figura materna, quien se ve obligada a trabajar durante horas para llegar a fin de mes y pagar el apartamento en el que viven. En este sentido, yen referencia a las nuevas generaciones de jóvenes y a los jóvenes que salen a la calle cada viernes para protestar por el cambio climático, ha señalado que "son responsables, pero tienen que oír una respuesta porque si no se van a volver cínicos y van a pensar que no merece la pena".

Preguntado acerca de se plantea hacer otro tipo de cine si las cosas cambiasen, Loach ha señalado que la esencia del arte es también celebrar, explicar y amar la vida. "Siempre hay algo que preguntarse", ha matizado Loach, quien ha afirmado que si no hay más cine social no se debe a la falta de ganas de los cineastas. "Son los inversores los que olvidan a las familias, no los directores", ha dicho.

En cuanto a la pelea dialéctica que se ve en 'Sorry we missed you' entre dos seguidores de diferentes equipos de fútbol, Loach ha afirmado que apoya a su equipo local, el Bath City, a pesar de estar en sexta división, porque lo que le gusta es acudir a los partidos. "Por fin alguien me hace una pregunta sobre fútbol", ha celebrado el cineasta.