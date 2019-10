Steven Spielberg finaliza el rodaje de 'West Side Story': "Ha sido un viaje sin precedentes"

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Steven Spielberg ha concluido el rodaje de 'West Side Story', remake del clásico del cine musical de 1961. Y el director de 'Ready Player One' ha dado por finalizada la grabación de su nueva película con una emotiva carta en la que comparte sus sentimientos tras terminar su último proyecto, acompañadas de varias fotos en el set de rodaje.

Un escrito compartido en Twitter por la cuenta oficial de 20th Century Fox en la que el realizador señala que el rodaje ha sido "un viaje sin precedentes". "Mi brillantemente talentoso, fieramente comprometido, generoso y aparentemente incansable reparto y equipo compuesto por cientos de personas le han dado a nuestra película todo lo que tenían", explica Spielberg.

"Cada día de los últimos cuatro años, durante los que hemos preparado e imaginado 'West Side Story', mi equipo, mi reparto y yo hemos seguido las huellas de nuestros gigantes: Leonard Bernstein, Arthur Laurents, Jerome Robbins y Stephen Sondheim. Por la luz que han arrojado al mundo, por la guía y la orientación de Stephen Sondheim y el apoyo sincero de Bernstein, Laurents y Robbin, debo más de lo que puedo expresar", escribe un emocionado Steven Spielberg.

