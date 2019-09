19 de septiembre de 2019

Cultura Portugal regresa a España con su 17ª edición, con cerca de 40 actividades y destacada presencia femenina

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cultura Portugal ha presentado este 19 de septiembre en Madrid su 17ª edición, que se llevará a cabo durante este otoño, con cerca de 40 actividades --al incrementar su oferta artística con varias áreas temáticas más con respecto al pasado año, entre las que se encuentran el arte textil y las artes visuales-- y destacada presencia femenina.

Esta edición, cuyo lema es 'Bem-vindos', busca ser de nuevo uno de los referentes para aprender más sobre la cultura portuguesa, de la mano de los numerosos artistas y sus propuestas actuales y contemporáneas, destacando además la presencia de numerosas figuras femeninas en todas ellas, según sus impulsores.

Una iniciativa anual, organizada por la Embajada de Portugal con la colaboración del Instituto Camões de Cooperación y Lengua del Ministerio de Asuntos Exteriores de Portugal, junto a diferentes instituciones públicas y privadas, representa una oportunidad para

conocer las industrias creativas y culturales lusas.

El acto de apertura ha contado con la presencia del Embajador de Portugal en Madrid, Francisco Ribeiro de Menezes, el cual ha querido destacar el papel de la cultura y la lengua no solo como realidades sino también como instrumentos de conocimiento para acercar, promover y explicar Portugal a los españoles.

A continuación, el Consejero de Cultura de la Embajada de Portugal en Madrid y director de Cultura Portugal, Pedro Berhan da Costa, se ha encargado de la presentación del programa de actividades, que este año incluye diferentes áreas como la música, el cine, la literatura, las artes plásticas, el teatro, el pensamiento, las artes visuales, el arte textil y la fotografías entre otros. Asimismo ha incidido en el hecho de que cada vez, la cultura y presencia lusas, son más conocidas y visibles en España.

Además, la directora general de Cultura de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) Luz Amparo Medina ha puesto especial énfasis en las cuatro actividades de Cultura Portugal que integrarán además el programa del festival 'Celebremos Iberoamérica 2019' con el que la organización celebra 70 años, reivindicando Madrid como capital iberoamericana.

El periodista Ramón Reboirás, por su parte, ha querido hacer especial hincapié en el papel de la mujer, "este año hay un mayor número de mujeres", teniendo en cuenta las dos actividades organizadas para recordar la figura de Sophia de Mello Breyner Andresen, un programa que representa "un reconocimiento moderno, heterodoxo y abierto". Para concluir con una reflexión: "es maravilloso ser buenos vecinos".

Para finalizar el acto, la arquitecta Carmen Mota ha presentado la II edición del Congreso Internacional de Arquitectura 'Arte, ciudad, paisaje. País invitado:Portugal'.

En la programación de este año destacan, en el área de la música, los conciertos de la conocida fadista Gisela João así como la actuación de la Orquesta de Jazz de Matosinhos junto a la cantante Maria João; en el ámbito del séptimo arte tendrá lugar la proyección de la película 'As Filhas do Fogo' del director Pedro Costa junto al grupo musical 'Os Músicos do Tejo' así como la retrospectiva dedicada a Paulo Rocha en el Festival Márgenes y la obra de la artista plástica, entre otras actividades.