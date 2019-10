La galerista Juana de Aizpuru renuncia a participar en la feria Frieze Masters de Londres por el Brexit

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La galerista Juana de Aizpuru ha renunciado a participar en la Feria de arte Frieze Masters de Londres, que ha comenzado este jueves 3 de octubre y estará hasta el próximo domingo 6 de octubre, por el Brexit y "los acontecimientos desagradables que sin duda se van a producir".

De Aizpuru ha explicado en un comunicado remitido a Europa Press que la decisión fue tomada hace un mes "No quiero estar en Londres durante el mes de octubre, muy cerca de los acontecimientos desagradables que sin duda se van a producir y, sobre todo, no quiero con mi presencia avalar una situación que considero irresponsable y poco solidaria", ha criticado.

La galerista española, una de las fundadoras de ARCO y primera directora de la feria, ha asegurado que "odia todas las circunstancias que han creado incomprensiblemente" los ciudadanos ingleses partidarios del Brexit y, con esta decisión, busca "contribuir a que se sepa, aunque sea con un pequeño grano de arena".

Por el contrario, ha anunciado su intención de acudir a la Feria de Düsseldorf --del 15 al 17 de noviembre-- a la que no había podido ir hasta ahora "por no recargar más el otoño", ya que habitualmente participa en tres ferias antes de las navidades.

"Pero me apetece mucho el recuperar mis contactos en La Renania, donde trabajé muchos años en el pasado. Confío que todavía se acuerden de mí. Me ha costado mucho renunciar a Frieze porque era mi feria preferida, pero no puedo actuar como si nada ocurriera. Confío que estéis de acuerdo conmigo y que también esperéis, como yo, que este asunto se resuelva de la mejor manera posible, y cuanto antes", ha concluido.