9 de julio de 2019

'On, Bosque Templado', una experiencia interdimensional que saca la "poesía" del espectador y reivindica la naturaleza

Imagen de la exposición interdimensional de arte portal 'On, Bosque Templado' OPEN THIS END - ARCHIVO

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La obra de arte portal 'On, Bosque Templado', que se ha estrenado este martes en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, es una experiencia interdimensional que utiliza el video y el audio para conseguir, en tan sólo unos minutos, "sacar la poesía del espectador" y reivindicar la naturaleza y la defensa del clima.

Tras higienizarse bien, colocarse una especie de antifaz para evitar el sudor y una redecilla en el pelo, el visitante cruza una puerta tras la que aparece, gracias a unas gafas de realidad virtual y unos auriculares, en el claro de un bosque a escala natural. La interactuación con este paisaje, con los animales que viven en él y los fenómenos naturales depende del espectador, que puede acercarse a lo que ve, tumbarse, caminar o simplemente quedarse quieto y respirar.

Sus responsables consideran que es una "inmersión total" en una obra de arte, algo que, hasta ahora, no se había conseguido. Por ello se considera al arte portal como "una de las más importantes manifestaciones artísticas de la era digital de este siglo XXI".

"Es la obra de arte total. El público es quien modifica la obra haciéndola completamente personalizada. El espectador deja de ser pasivo para ser partícipe activo del arte", ha asegurado a Europa Press la fundadora 'Open this End', la organización responsable de esta obra, Cristina García-Lasuén. A su juicio, es esta forma de consumir el arte la que saca la "poesía" que el visitante lleva dentro.

LA IMPORTANCIA DEL BOSQUE TEMPLADO

Del mismo modo, ha destacado la necesidad de este tipo de exposiciones con mayor carga tecnológica. De hecho, García-Lasuén cree que deberían haber llegado ya hace tiempo a la sociedad pues, por ejemplo, el video, apenas se ha usado en las obras, de forma generalizada, cuando está en la vida diaria de las personas desde hace más de 40 años.

Con 'On, Bosque templado', con la que la organización ha participado en la World Expo Shanghai (2010), la I Bienal Anno Zero Coimbra (2015) y la XVI Bienal de Venecia (2018), entre otras, no sólo están innovando en cuanto a "manifestaciones artísticas", sino que, según ha apuntado la fundadora de 'Open this End', también se hace un llamamiento a la protección del clima y a la importancia de la naturaleza en la vida del humano.

Es por eso que se ha escogido el bosque templado para esta obra de arte. "Tiene una doble vertiente", ha indicado la responsable de esta experiencia.

La primera llega a través de los árboles que representan al hombre, con unas raíces que son los antepasados, el tronco que suponen el presente y la copa que es sinónimo del futuro y la espiritualidad. La segunda, tiene que ver con la importancia del bosque en la evolución y, especialmente, el conocido como bosque templado, en la franja más cálida del hemisferio norte en donde se sitúa Europa.

Es en esta zona donde se asentaron los primeros humanos que llegaron de África a Europa, explica, y es gracias a la madera que la sociedad pudo calentarse, comer, construir casas para vivir o construir puentes para comunicarse.

Por eso, esta obra es también un mensaje sobre la protección del clima y la necesidad de que el hombre conserve el "legado" de la naturaleza para sus "hijos, nietos y descendiente". "Es nuestra obligación", ha concluido.