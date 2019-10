Andrew Roberts publica 'Churchill. La biografía': "Él apoyaría el Brexit de una manera menos sospechosa que Theresa May"

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escritor británico Andrew Roberts asegura que Winston Churchill habría estado a favor del Brexit y sostiene que "no se hubiera metido en los mismos líos" que Theresa May y habría enfocado el tema de una manera "radicalmente diferente, menos sospechosa y con una naturaleza más sana" porque era "un negociador brillante".

Así lo ha subrayado a los medios con motivo de la publicación de su último libro 'Churchill. La biografía' (Crítica), en el que relata la vida del exprimer ministro británico desde su infancia "hasta su declive" y ahonda en su "realidad humana".

"Churchill fue fundador del movimiento europeo y nunca quiso que los teutones volvieran a luchar contra los galos. Consideraba que Gran Bretaña tenía que ser un amigo y aliado, así como un puente con Estados Unidos, y respaldar el proyecto europeo, pero nunca llegó a creer que el país tuviese que estar dentro de los 'Estados Unidos de Europa' de los que hablaba en sus discursos", ha subrayado.

El escritor ha señalado que otro de los grandes temas actuales que preocuparían "mucho" al político es el auge de los partidos de ultraderecha en Europa y, en especial, en Inglaterra, donde ha explicado que el "antisemitismo" está "muy presente" dentro del partido laborista. "Todo esto le supondría un shock profundo", ha apostillado.

Por esta razón, opina que Churchill "no presenta similitudes con Donald Trump", a pesar de la "fuerza" de los discursos polítos de ambos, porque el británico era "un grandísimo lector y autodidacta" y, aunque pertenecía a la aristocracia, era un político "muy cercano" a la gente porque "jamás fue un esnob".

Así, ha afirmado que no encuentra "ningún tipo de equivalencia" en el presidente americano y subraya que Twitter "es la única cosa que tendrían en común" si Churchill viviese en la actualidad.

Uno de los aspectos de la personalidad de Churchill como político que le alejan de Trump es "su capacidad de construir un puente" para unir "la brecha" que le separaba de sus votantes más humildes, a pesar de la "gran dicotomía" que existía entre las clases sociales en la época. "En ningún momento tuvo que rebajarse o hablar con condescendian para conseguir eso", ha argumentado.

Además de su cercanía a "las clases obreras" y de no "despreciar" a las personas por su clase social, otro de los aspectos que, según Roberts, hicieron de Churchill un "buen político" en su época fue su "ferviente creencia" en el "poder de la palabra" hablada y escrita.

"Él creía que aunque un político no tuviera amigos, ni un partido o nadie que le apoyara en el país, la palabra le otorgaba la oratoria y el poder de un rey de un imperio, aunque no tuviera nada más", ha destacado.

Sin embargo, el autor sostiene que el político británico "no hubiera sido un buen político hoy en día" porque, a su juicio, los políticos actuales están bajo presión "24 horas al día y siete días a la semana, especialmente en redes sociales" y se les permite cometer "menos errores de los que se le permitieron a Churchill".

"La política es una carrera menos atractiva hoy de lo que lo era antes, el más mínimo error o algo que hayas dicho puede ser exagerado para manipular tu mensaje. También hay menos gloria, Churchill fue en Gran Bretaña el hombre más poderoso del mundo y eso, hoy en día, solamente se ve en la política de Estados Unidos o China", ha indicado.

Asimismo, afirma que el exprimer ministro no habría llegado al cargo "si no hubiese habido una guerra" porque, según ha señalado, "la gente no se fiaba de él" y únicamente le buscaban "en caso de emergencia".

CHURCHILL Y LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

Por otra parte, el autor considera que el político "cometió muchos errores" y que entre ellos estaba su "anticomunismo radical", un pensamiento que le llevó a no posicionarse en contra de Franco hasta el final de la Guerra Civil Española, "cuando ya era demasiado tarde".

"Él temía que los republicanos fueran comunistas y consideraba que habrían sido un peligro mayor en una guerra futura si hubiesen llegado a tomar el control de España, así que no se opuso a Franco hasta que su bando ya había ganado la Guerra en 1939. Se le puede criticar por haber sido cegado por su anticomunismo radical, fuerza motora en su opinión política desde la Revolución Bolchevique", ha argumentado.

De este modo, ha explicado que durante la Segunda Guerra Mundial, Churchill "hizo mucho" para evitar que España se uniera a los Nazis y ha confesado que "se aseguró" de que el MI6 sobornara a los generales cercanos a Franco, algo que "no sirvió para nada", porque le "aterrorizaba" la unión entre Franco, Hitler y Mussolini debido al futuro del comercio británico por el Estrecho de Gibraltar.

Sin embargo, afirma que el papel de Churchill "no fue decisivo" a la hora de mantener a España alejada de la Guerra y sostiene que fue el interés de Franco por no estar en el bando perdedor y "no correr la misma suerte que Hitler o Mussolini en 1945".

"Churchill vio como un acierto de Franco no ponerse del lado de la gente que le ayudó a llegar al poder durante la Guerra Civil Española, él lo consideró un acto magnífico de ingratitud", ha resaltado.

El autor ha lamentado que los jóvenes de hoy en día no sepan quién fue Churchill y ha destacado que el 20 por ciento de los jóvenes británicos piensan que es un personaje de ficción, lo que, a su juicio, revela "algo terrible" sobre cómo se enseña la historia en los colegios.

"Es un gran debate cómo se enseña la historia hoy en día. Un niño inglés es capaz de terminar sus estudios de historia a los 16 años sin saber quién fue Churchill, el inglés más grnade que ha vivido jamás", ha subrayado.

En este sentido, se ha posicionado "muy a favor" del Partido Conservador porque, según ha explicado, quiere volver a enseñar a los "grandes líderes, mujeres y fechas" y no centrarse únicamente en temas como la industralización. "Necesitamos una revolución en nuestro sistema educativo para recordar al mundo quiénes fueron nuestros grandes hombres y mujeres", ha concluido.