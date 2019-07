6 de julio de 2019

Estefanía Leyva lanza su primer libro, un "manual de autoconocimiento para ayudar a comprender emociones y dificultades"

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La periodista y escritora Estefanía Leyva ha lanzado su primer libro '¡Qué facil es todo y cuánto lo complicamos! La historia de amor que el Cielo me ha pedido que te cuente' (Lidera), un "manual de autoconocimiento y crecimiento personal" para ayudar a otras personas a comprender las emociones y las dificultades".

Leyva, que cuenta con más de 13 años de experiencia en el ámbito periodístico, combina en esta obra una primera parte en la que narra su "biografía espiritual" con una sección de autoayuda, destinada a aquellas personas que están comenzando un camino espiritual "para crecer y experimentar algo fuera de la vida mecánica y monótona", tal y como ha asegurado en una entrevista con Europa Press.

Así, en la primera parte del libro, la autora recoge los capítulos "más importantes" de su vida, así como las experiencias que, a su juicio, le han llevado hasta este momento. Así, habla de su proceso de juventud y de su etapa como reportera en diferentes cadenas de televisión nacionales y como jefa de prensa de Ciudadanos Madrid, un trabajo que desempeñó durante tres años.

"Pensé que en mi etapa política tendría la oportunidad de ayudar y rápido vi que no era mi sitio porque mi visión de la política estaba muy idealizada. El mundo político actual está planteado al revés", ha comentado.

Asimismo, ha subrayado que profundiza en la experiencia que supuso para su crecimiento personal la enfermedad y la posterior muerte de su padre cuando ella era adolescente, al tiempo que ha asegurado que incluso antes de escribirlo sabía que el libro estaría relacionado con él.

"Me marcó muchísimo la paz con la que vivió todo el proceso. Me explicó que cada uno venimos a cumplir una misión y que cuando se cumple, la vida termina. He tardado 22 años en comprender y aceptar ese mensaje que me ha permitido llegar hasta aquí", ha apostillado.

En lo que se refiere a la segunda parte del libro, Leyva ha comentado ésta es "una herramienta" en la que se definen una serie de conceptos, como 'Ansiedad', 'Tristeza' o 'Confianza', entre otros, "por los que pasan las personas que experimentan un despertar espiritual".

Así, la autora profundiza en el proceso de vivencia de estas emociones, así como en la manera en la que se pueden integrar y comprender las dificultades y los sentimientos.

A pesar de que la escritura le gusta desde pequeña, Leyva ha apuntado que su trabajo como periodista no le llenaba "de la misma manera que antes" y comenzó a buscar "algo para ayudar a las personas" y "hacer algo más por ellas".

En este sentido, ha afirmado que percibía que su "misión" era "ayudar a otras personas a realizarse" y "descubrir su desarrollo" a través de la escritura.

"Como periodista contaba historias de gente y me daba la sensación de que únicamente se quedaba en la cobertura de la noticia. Me sentía vacía porque no volvía a saber nada de esas personas ni a verlas", ha indicado.

Leyva ha explicado que encontró su "verdadera motivación" en un retiro espiritual que realizó en las Montañas de Tibi en Alicante, donde asegura que vivió un "despertar espiritual" que le permitió "fluir y sentarse a escribir" para ayudar a otras personas a encontrar su camino a partir de su experiencia.

La periodista también ha recordado que el libro, que en un principio no iba a salir a la venta, no recoge "la verdad absoluta", sino que en él reúne sus propias vivencias que, en su opinión, se han convertido en "un don para compartir con los demás".

"La magia es buscar y descubrir cuáles son nuestros dones. Las personas tenemos distintas cualidades y para que éstas se conviertan en un don tenemos que compartirlo con el resto", ha subrayado.

UN SEGUNDO LIBRO PARA OTOÑO

Por otra parte, Leyva ha adelantado que ya tiene escrito su segundo libro, que de momento no cuenta con una fecha de publicación clara, aunque la autora estima que será el próximo otoño.

"Es algo que no puede salir ya porque solo hace dos meses que he sacado el primer libro, pero no tiene que quedarse mucho tiempo en el cajón porque puede ayudar a las personas", ha comentado.

En este sentido, ha explicado que, a pesar de que mantiene la temática espiritual, es un libro "muy diferente" al primero. El argumento está formado por 20 historias con 20 protagonistas que no tienen nada que ver, "20 caminos y circunstancias vitales que en un momento de su vida llegan a diferentes técnicas espirituales".

"Son 20 historias de ficción, no son yo. Aunque hay alguna parte mía en alguna de las protagonistas, no son casos de personas reales", ha aclarado la autora.

Asimismo, se encuentra desarrollando una herramienta de trabajo complementaria al libro que consiste en una baraja de cartas en las que se explican los conceptos de la segunda parte de la obra de una forma diferente y que ofrecen al usuario tres vías para trabajarlos, un proyecto que, según ha adelantado la autora, verá la luz el próximo otoño.

La periodista también ha lanzado la página web 'Eternitif', que aún se encuentra en construcción, en la que la periodista tiene pensado albergar información biográfica, así como datos acerca de su primer libro y de los textos que desea publicar en el futuro.

En este sentido, ha comentado que el objetivo es desarrollar un "acompañamiento personalizado" para aquellos interesados en profundizar en la temática del libro mediante una serie de técnicas espirituales que Leyva ha denominado como "terapias de sanación".

Leyva ha adelantado que, después del verano, comenzará a dar charlas, conferencias y talleres con el objetivo de "compartir el mensaje del libro". Así, ha asegurado que tiene la intención de que el proyecto crezca y puedan implicarse más personas.