3 de septiembre de 2019

Javier Calvo retrata en 'Piel de plata' la 'mística' de la adolescencia: "Es una edad romantizada con exageración"

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El escritor Javier Calvo publica su novela 'Piel de plata' (Seix Barral) en la que aborda la adolescencia de un joven "obsesionado con salir del mundo que le rodea" y en el que se juega con la idea de "una excesiva romantización" de esa etapa vital.

"Hay una visión muy romantizada de la adolescencia (lo que te pasó con 14 años es lo mas importante que te he pasado) y, a mi parecer, es una exageración absoluta e indebida. Eso sí, a veces hay un momento mágico en esa etapa en el que rompes con las reglas y que cuando seas adulto ya no lo podrás volver a hacer más", ha señalado en una entrevista con Europa Press el autor catalán.

El protagonista de 'Piel de plata' es Pol, un joven que ha sufrido acoso en el colegio por su actitud ausente y que además tiene problemas familiares. El adolescente decidirá desconectar de la realidad y sumergirse en la lectura de los libros de un autor de ciencia ficción justo en un momento en el que conoce Bronwyn, una chica de la que se enamorará perdidamente.

"Hay una fase en la adolescencia, que no sé si se puede adjudicar a todos, que se asocia a una extraña locura y ahí se alcanza cierta pureza que no sabría explicar. Después de esa fase ya todo lo demás va a ir para abajo y no lo vas a volver alcanzar" ha comentado Calvo, quien no obstante alerta de la confusión que rodea a esa época.

"No estoy seguro de que a los adolescentes haya que hacerles caso, creo que no, porque son completamente insensatos y no tienen absolutamente ningún juicio o valor", ha asegurado. En cualquier caso, ha reiterado que su novela aborda ese deseo de "escapismo" que suele rodear esa edad.

"La novela habla del escapismo que uno encuentra en la música o en los libros, pero con un punto místico", ha explicado, subrayando la importancia de la presencia de un autor como Cirlot, cuyos libros "son todos de sueños y él niega la realidad". No son los únicos 'referentes' con los que cuenta el protagonista.

El autor Michael Moorcock --camuflado bajo el nombre de Cooper Crowe-- o el grupo Death in June son algunas de las obsesiones de Pol, quien acaba siendo "alguien capaz de cualquier cosa por ese mundo de las historias del más allá". Calvo ha descartado cualquier tipo de conexión con referentes de literatura juvenil o asociados a la juventud.

"No suelo leer libros con adolescentes de protagonistas y es verdad que se suele asociar a la literatura juvenil. Además, me da rabia que se haga siempre una asociación con 'El guardián entre el centeno' de cualquier novela que hable de un joven y su educación sentimental", ha lamentado.

UN FUTURO DISTÓPICO

Durante las etapas de trance del protagonista se puede entrever un mundo de ficción que se acerca a algunas distopías ya conocidas, pero Calvo no es partidario de esta visión "apocalíptica". "Veo cierta percepción, sobre todo en redes sociales, de la llegada de un desastre inminente y que se avecina el fin del mundo", ha ironizado.

"En Estado Unidos, todo el mundo pensaba que con Trump de presidente llegaría el estado totalitatio, pero cuando uno salía a la calle, veía que no es así y que no había nada particularmente siniestro. No tengo una gran conciencia de que todo va mal y vivimos en mundo distópico y Facebook nos espía, pero igual es que soy muy inconsciente", ha concluido.