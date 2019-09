4 de septiembre de 2019

María Hesse lanza 'El Placer', su nuevo libro: "La sexualidad femenina aún es una forma de ejercer poder sobre nosotras"

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ilustradora María Hesse considera que el placer y la sexualidad femenina todavía es un tema tabú porque "sigue siendo una forma de ejercer poder sobre las mujeres" y sostiene que la sociedad todavía "las cosifica y sexualiza" vendiéndoles "una liberación relativa".

Así lo ha asegurado en una entrevista con Europa Press con motivo del lanzamiento este jueves 5 de septiembre de su nuevo libro ilustrado, 'El Placer'(Lumen), en el que habla del proceso de liberación de la mujer en torno al placer sexual a través de distintas mujeres de la historia, entre las que se encuentra ella misma.

La autora ha apuntado que la sociedad ha fomentado una "liberación relativa", mercantilizando el cuerpo de la mujer "de una manera en la que no se mercantiliza el del hombre". Así, Hesse considera que la sociedad convierte a la mujer "en un objeto" porque "hay cosas relacionadas con el cuerpo y el sexo que si las hacen los hombres no se ven como normales".

Así, explica que 'El Placer' "no es un libro de divulgación que explica cómo experimentar", sino que habla de cómo romper con "la ausencia de educación o con "la mala educación" que, en su opinión, han recibido las mujeres en este sentido.

Hesse recorre la liberación sexual femenina, combinando palabra y dibujos, a través de mujeres como Lilith, Mata Hari, Cleopatra e incluso María Magdalena, entre otras, que comparten "la libertad con la que vivieron su sexualidad" y la etiqueta de "mujeres fatales" que se les puso por ello como elementos comunes, a pesar de la distancia temporal o geográfica que las separaba.

Asimismo, ha explicado que muchas mujeres se quedaron fuera del libro por falta de espacio y considera que todas ellas, "a las que anularon, cosificaron o quitaron otros valores", son "muy interesantes" y han sido "dadas de lado", siendo difícil encontrar libros u obras de arte de algunas de ellas en la actualidad.

La autora ha destacado el caso de Marilyn Monroe, una actriz, a su juicio, "hipersexualizada". En este sentido, señala que Monroe trató de interpretar otros papeles en el cine, así como que contaba con una "biblioteca súper extensa", dos aspectos de su vida que no interesaba sacar a la luz porque "ella era un objeto de deseo" y la sociedad prefirió percibirla "como una persona que no pensaba".

"En este libro no se está hablando de nada nuevo, estamos hablando de algo que ya se había contado, pero que se ocultaba y anulaba para hacer como que no existía", ha apostillado.

"LOS HOMBRES NO VAN A PERDER SU MASCULINIDAD POR LEERNOS"

La ilustradora sevillana ha asegurado que, en la literatura, existe "un problema entre lo universal y lo femenino" porque, a su juicio, cuando un hombre escribe un libro, lo lee todo el mundo; en cambio, si lo escribe una mujer "ya se considera un libro solo para mujeres".

Así, ha indicado que, a pesar de que hable del placer sexual femenino, su nuevo libro "no es exclusivamente para mujeres" y cree que "sería interesante" que los hombres lo consumieran para conocer como viven el sexo las mujeres. "No van a perder su masculinidad por leernos", ha bromeado.

Hesse también ha apuntado que dentro de la cultura, "especialmente en la literatura", todavía no existe una "situación de igualdad", al tiempo que ha indicado que, a pesar de que las mujeres "tienen mucho espacio" en el mundo de la ilustración, aún hay ámbitos en los que están "menos reconocidas" que los hombres, "como en la ilustración para periódicos".

LA ILUSTRACIÓN COMO ALTAVOZ DEL FEMINISMO

Hesse ha confesado que la idea de hacer un libro relacionado con la sexualidad, el erotismo y la liberación femenina en este aspecto surgió, en parte, por la censura a la que se vio sometida en redes sociales con algunos de sus dibujos, un hecho que le hizo ver el "tabú" que existía en torno al placer sexual de las mujeres.

Asimismo, ha indicado que se implicó en el feminismo utilizando los medios que tenía "como altavoz" para manifestarse. "Yo como profesional decidí implicarme como persona que recibe el arte feminista y como persona activa también dentro de mis posibilidades", ha apostillado.

La sevillana cree que eligió "un momento precioso" para implicarse porque considera que todas las mujeres se han unido "en sororidad", visibilizando y compartiendo el trabajo de las demás, dentro del mundo de la ilustración y en general.

"Siempre nos enseñaron a llevarnos mal entre nosotras, que las mujeres somos malas, y crecimos pensando que entre nosotras no debíamos portarnos bien, pero esto no es así. Nos hemos dado cuenta de que hacíamos cosas que no se podían hacer y ahora estamos en un punto de unión", ha concluido.